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АНАЛІТИКА

США готуються обмежити доступ Китаю до хмарних обчислень – WSJ

 

Адміністрація президента США Джо Байдена готується обмежити доступ китайських технологічних компаній до послуг хмарних обчислень, що може ще більше погіршити відносини між двома економічними супердержавами світу.

Про це з посиланням на поінформовані джерела повідомляє WSJ, передає Укрінформ.

Нове правило, якщо воно буде затверджене, вимагатиме від найбільших постачальників хмарних послуг у Сполучених Штатах, таких як Amazon і Microsoft, отримувати від уряду США дозвіл на надання китайським клієнтам послуги хмарних обчислень, які використовують передові мікросхеми штучного інтелекту.

Цей крок стане наступним у політиці адміністрації Байдена з обмеження доступу Пекіна до ланцюжків постачання найпередовіших технологій у світі і розглядається як засіб закрити для китайських компаній одну з лазівок для обходу запроваджених обмежень. Американські аналітики з нацбезпеки попереджають, що китайські компанії зі сфери штучного інтелекту (ШІ) могли обійти чинні правила експортного контролю, використовуючи хмарні сервіси.

Останні дозволяють клієнтам отримати потужні обчислювальні можливості, не купуючи сучасне обладнання, включно з чіпами, які входять до американського списку підвищеного контролю, наприклад чіпи A100 американського виробника Nvidia.

За словами співрозмовників WSJ, Мінторгівлі США може оприлюднити відповідний наказ протягом найближчих тижнів.

Крім режиму експортного контролю, офіційні особи та законодавці США також розглядають можливість ухвалення рішень для обмеження діяльності китайських постачальників хмарних послуг, таких як Alibaba та Tencent, у Сполучених Штатах.

У жовтні адміністрація Байдена запровадила обмеження на експорт передових чіпів і обладнання, але не кодифікувала їх в остаточних правилах. Очікується, що в найближчі тижні будуть видані остаточні правила, включаючи розширення сфери обмежень на чіпи зі штучним інтелектом, виготовлені Nvidia та іншими виробниками мікросхем. Нове правило хмарних обчислень стане частиною цих зусиль.

Згідно з правилами, оголошеним США минулого року, американські виробники чіпів повинні отримати ліцензію від Міністерства торгівлі на експорт певних видів чіпів, які використовуються в передових обчисленнях штучного інтелекту та суперкомп'ютерах і можуть застосовуватись у сучасних системах озброєння.

Як повідомляв Укрінформ, офіційний Пекін заявив, що обмежує експорт продуктів, котрі містять галій і германій - металів, критично важливих для високопродуктивних мікросхем, станцій 5G зв'язку і сонячних батарей.
Ключові теги: США, Китай
 

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