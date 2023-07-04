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АНАЛІТИКА

У Китаї побудували найбільше у світі сховище скрапленого газу

 

На півдні Китаю, в провінції Гуандун, завершилося будівництво п'яти найбільших у світі резервуарів для зберігання скрапленого природного газу (СПГ), кожен із яких може вмістити до 270 тисяч кубічних метрів скрапленого енергоносія.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CGTN.

Розташована в місті Чжухай база резервуарів, висота кожного з яких становить 65,7 метра, має назву «Green Energy Port» і збудована з використанням китайських основних технологій. Вона стала одним із проєктів із найскладнішими геологічними умовами та найскладнішим сейсмічним проєктом у Китаї.

Керівник проєкту Хан Сяокан розповів, що в ході будівництва, яке тривало лише 18 місяців, застосовувались сучасні цифрові інтелектуальні платформи, модель розумного будівельного майданчика, повністю автоматизовані методи зварювання та інші ефективні методи управління й будівництва.

Перша черга цієї бази зберігання і транспортування СПГ запрацювала у 2013 році. Очікується, що після запланованого на наступний рік введення в промислову експлуатацію нових п'яти надгабаритних резервуарів вона стане найбільшою в Південному Китаї з річною потужністю перероблення в 7 мільйонів тонн СПГ, що еквівалентно приблизно 10 мільярдам кубометрів газоподібного природного газу. Це дозволить скоротити річні викиди вуглекислого газу на 33,52 мільйона тонн.

Як повідомляв Укрінформ, прем'єр-міністр Китаю Лі Цян впевнений, що цього року його уряду вдасться забезпечити зростання китайської економіки на запланованому рівні близько 5%.
Ключові теги: Китай
 

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