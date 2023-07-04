Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Столтенберг підтвердив, що залишиться на посаді генсека НАТО до 1 жовтня 2024 року

 

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у вівторок підтвердив інформацію, що країни альянсу вирішили продовжити термін його повноважень іще на рік - до жовтня 2024 року.

"Для мене честь те, що союзники з НАТО ухвалили рішення продовжити мої повноваження генсека до 1 жовтня 2024 року", - написав Столтенберг у твіттері.

Минулого тижня Associated Press повідомило, що країни НАТО дали попередню згоду на продовження повноважень Столтенберга ще на рік.

Раніше стало відомо, що ніхто з можливих наступників Столтенберга на посаді голови альянсу, таких як прем'єр Данії Метте Фредеріксен, глава Міноборони Великої Британії Бен Воллес, прем'єр Іспанії Педро Санчес, не набрали переважної підтримки серед 31 країни-члена Північноатлантичного альянсу. При цьому в червні Столтенберг запевнив, що не домагається продовження терміну перебування на цій посаді.

Столтенберг обіймає посаду генсека альянсу з 2014 року. Термін його повноважень уже продовжували двічі. Знову він спливав у 2022 році, проте через війну в Україні він зберіг посаду до кінця вересня 2023 року.

Офіційні вибори генсека НАТО не передбачені, альянс призначає його на основі консенсусу всіх країн-членів альянсу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8543
  0,1591
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7078  0,03 0,09 37,3863  0,03 0,08
EUR 40,2848  0,02 0,05 41,0993  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес