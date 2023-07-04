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Столтенберг підтвердив, що залишиться на посаді генсека НАТО до 1 жовтня 2024 року
12:42 04.07.2023 |
Генсек НАТО Єнс Столтенберг у вівторок підтвердив інформацію, що країни альянсу вирішили продовжити термін його повноважень іще на рік - до жовтня 2024 року.
"Для мене честь те, що союзники з НАТО ухвалили рішення продовжити мої повноваження генсека до 1 жовтня 2024 року", - написав Столтенберг у твіттері.
Минулого тижня Associated Press повідомило, що країни НАТО дали попередню згоду на продовження повноважень Столтенберга ще на рік.
Раніше стало відомо, що ніхто з можливих наступників Столтенберга на посаді голови альянсу, таких як прем'єр Данії Метте Фредеріксен, глава Міноборони Великої Британії Бен Воллес, прем'єр Іспанії Педро Санчес, не набрали переважної підтримки серед 31 країни-члена Північноатлантичного альянсу. При цьому в червні Столтенберг запевнив, що не домагається продовження терміну перебування на цій посаді.
Столтенберг обіймає посаду генсека альянсу з 2014 року. Термін його повноважень уже продовжували двічі. Знову він спливав у 2022 році, проте через війну в Україні він зберіг посаду до кінця вересня 2023 року.
Офіційні вибори генсека НАТО не передбачені, альянс призначає його на основі консенсусу всіх країн-членів альянсу.
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