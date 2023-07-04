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Збитки від масових заворушень у Франції становили понад 1 млрд євро, не враховуючи втрати для туризму
12:12 04.07.2023 |
Про це глава Руху підприємців Жоффруа Ру де Безьє заявив в інтерв'ю Le Parisien.
Заворушення спалахнули в ніч проти 28 червня після вбивства 17-річного юнака в Нантері. Підліток за кермом автомобіля відмовився зупинитися на вимогу дорожнього патруля та був застрелений.
У низці населених пунктів бунтівники грабували магазини, підпалювали автомобілі та сміттєві баки.
"Повністю розграбовано понад 200 магазинів, знищено 300 банківських відділень, постраждали 250 тютюнових магазинів з використанням методів абсолютного насильства. Вкрали все, навіть касові апарати, перш ніж підпалити, щоб знищити", - сказав він.
Жоффруа Ру де Безьє запевнив, що "страховики мобілізовані, щоб діяти якнайшвидше, зацікавлені підприємства отримають компенсацію".
За його словами, відео заворушень, які облетіли весь світ, псують імідж Франції, через що багато людей скасували свої поїздки.
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