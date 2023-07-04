Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Збитки від масових заворушень у Франції становили понад 1 млрд євро, не враховуючи втрати для туризму

 

Про це глава Руху підприємців Жоффруа Ру де Безьє заявив в інтерв'ю Le Parisien.

Заворушення спалахнули в ніч проти 28 червня після вбивства 17-річного юнака в Нантері. Підліток за кермом автомобіля відмовився зупинитися на вимогу дорожнього патруля та був застрелений.

У низці населених пунктів бунтівники грабували магазини, підпалювали автомобілі та сміттєві баки.

"Повністю розграбовано понад 200 магазинів, знищено 300 банківських відділень, постраждали 250 тютюнових магазинів з використанням методів абсолютного насильства. Вкрали все, навіть касові апарати, перш ніж підпалити, щоб знищити", - сказав він.

Жоффруа Ру де Безьє запевнив, що "страховики мобілізовані, щоб діяти якнайшвидше, зацікавлені підприємства отримають компенсацію".

За його словами, відео заворушень, які облетіли весь світ, псують імідж Франції, через що багато людей скасували свої поїздки.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Франція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8543
  0,1591
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7078  0,03 0,09 37,3863  0,03 0,08
EUR 40,2848  0,02 0,05 41,0993  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес