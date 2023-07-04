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Боррель наступного тижня відвідає Китай
11:42 04.07.2023 |
Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель наступного тижня відвідає Китай для зустрічі з міністром закордонних справ КНР Цинь Ганом та іншими офіційними особами.
Про це заявив посол ЄС в Пекіні Хорхе Толедо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.
"Ми хочемо взаємодіяти з Китаєм з усіх питань у галузях, де ми співпрацюємо, конкуруємо", - сказав Толедо.
За його словами, Боррель розпочне візит до Китаю 10 липня.
Європейський дипломат зазначив, що Брюссель продовжить піднімати "стратегічні питання" з Китаєм, включаючи практику дотримання прав людини і розв'язану Росією війну в Україні.
Сторони продовжать діалог з економічних і торговельних питань, ймовірно, у вересні, і можуть провести саміт лідерів наприкінці року, додав він.
Нагадаємо, в підсумковому документі саміту ЄС лідери держав-членів Євросоюзу узгодили принципи відносин із Китаєм, у яких зокрема закликали його вплинути на Росію в контексті повномасштабної війни в Україні.
Сам Боррель у травні заявляв, що міністри закордонних справ держав-членів ЄС погодились із оновленням стратегії щодо Китаю, яка визнає його як конкурента й суперника, але водночас закликає до діалогу з питань, що становлять взаємний інтерес.
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