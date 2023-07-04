Китай обмежує експорт двох мінералів, які необхідні для сучасних мікросхем

Офіційний Пекін заявив, що обмежує експорт продуктів, котрі містять галій і германій - металів, критично важливих для високопродуктивних мікросхем, станцій 5G зв'язку і сонячних батарей.

Цей крок виробники електроніки пов'язують з помстою КНР Сполученим Штатам та іншим країнам за обмеження доступу до мікрочіпів, передає Укрінформ із посиланням на WSJ.

«Заява пролунала напередодні візиту міністра фінансів Джанет Єллен до Китаю для зустрічі з високопоставленими урядовцями КНР. Міністр торгівлі США Джина Раймондо заявила, що вона також планує відвідати Китай найближчими місяцями», - зазначає видання.

За оцінками виробників мікрочіпів, цей крок китайської сторони матиме негайний ефект на всю галузь. Зазначається, що хоча вартість китайського експорту галію та германію становила лише $36 млн та $54 млн відповідно, «вплив експортних обмежень все ж може бути набагато більшим».

«Китай і США перебувають у конкуренції за технологічне домінування в таких сферах, як штучний інтелект, квантові обчислення та технології чистої енергії»,- зазначається в публікації.

США стверджують, що їхні заходи проти китайських виробників мікросхем мають на меті завадити Пекіну розробляти технології, які можуть дати перевагу в обороні чи інших сферах, які Вашингтон вважає критично важливими для національної безпеки. США заохочують своїх союзників вжити подібних заходів. У Пекіні ж заявляють, що ці заходи спрямовані на стримування економічного зростання Китаю.

У короткій заяві Мінторгівлі КНР, поширеній у понеділок, зазначається, що нове правило набуде чинності 1 серпня та буде спрямоване на «захист національної безпеки та інтересів».

Як повідомляв Укрінформ, після візиту Держсекретаря США Ентоні Блінкена до Китаю минулого місяця, який був сприйнятий позитивно обома країнами, цього тижня Пекін планує відвідати глава Мінфіну США Джанет Єллен. Очікується, що сторони проведуть переговори, які дозволять знизити певним чином занепокоєння з обох боків та сприяти стабілізації економічних взаємин двох країн.