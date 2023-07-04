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АНАЛІТИКА

Індійські компанії почали платити юанями за російську нафту – ЗМІ

 

Індійські нафтопереробники почали оплачувати частину імпорту сирої нафти з Росії китайськими юанями.

Про це з посиланням на обізнаних із цим питанням співрозмовників в індійському уряді повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Після запроваджених західними державами санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну Москва змушена була перенаправити експорт своїх енергоносіїв на схід, і саме Індія стала найбільшим покупцем морської російської нафти. Проте, постало питання розрахунків, які стали проблематичними в умовах жорстких антиросійських обмежень.

Долар США протягом тривалого часу був основною валютою на світовому нафтовому ринку, в тому числі для закупівель Індією, однак тепер для операцій із російськими постачальниками все більшого значення набуває юань, роль якого у фінансовій системі Росії стрімко зросла після позбавлення Москви доступу до фінансових мереж долара та євро.

Китай також розраховується юанями за більшу частину імпорту енергоресурсів з Росії, яка, встановивши найнижчі ціни на свою сировину, випередила Саудівську Аравію і стала найбільшим постачальником сирої нафти в Китай у першому кварталі цього року.

Співрозмовники видання розповіли, що найбільший покупець російської сирої нафти в країні Indian Oil у червні став першим державним нафтопереробним підприємством, яке оплачувало деякі партії російської нафти в юанях.

Щонайменше два з трьох великих приватних нафтопереробних заводів Індії також платять за частину російського імпорту в юанях.

Водночас, жоден із приватних нафтопереробників Індії - Reliance Industries, підтримувана Росією Nayara Energy і HPCL Mittal Energy, не відповіли на запити Reuters про коментарі. Indian Oil також проігнорувала прохання про коментар.

Зростання платежів у юанях підштовхнуло зусилля Пекіна з інтернаціоналізації своєї валюти, оскільки китайські банки лобіюють її використання майже виключно для торгівлі російською нафтою.

У березні Reuters, із посиланням на індійських урядових чиновників і банківські джерела, повідомило, що Індія попросила банки та трейдерів уникати використання юаня для оплати російського імпорту через політичні розбіжності й територіальні конфлікти з Китаєм. Чи означають нещодавні покупки з розрахунками юанями зміну цієї позиції, уряду наразі невідомо.

Імпорт Індією російської сирої нафти зріс до рекордних показників у травні, причому російська сировина становила 40% від загального імпорту нафти Індією порівняно з 16,5% роком раніше. Через дешевшу нафту з РФ Індія зменшила закупівлі з Іраку та Саудівської Аравії.

В той час як західні санкції проти Москви Індія не визнає, і закупівлі нею російської нафти можуть не порушувати їх, індійські банки обережно ставляться до платежів за такий імпорт.

У травні Державний банк Індії, головний кредитор країни та ключовий банкір для державних нафтопереробних заводів, відхилив запит Indian Oil на платіж у доларах за вантаж, доставлений "Роснефтью".

Вантаж був завантажений на танкер NS Bora, який перебував у розпорядженні дубайської компанії Sun Ship Management, пов'язаної з найбільшою російською державною судноплавною компанією «Совкомфлот», що перебуває під західними санкціями.

У червні Indian Oil скористалась послугами приватного індійського кредитора ICICI Bank, щоб урегулювати торгівлю з "Роснефтью", заплативши постачальнику в китайських юанях. Окремі приватні індійські нафтопереробники також використовують аналогічний механізм для розрахунків за російську нафту.

Очікується, що схема розрахунків із російськими постачальниками в юанях буде використовуватись і надалі.

Як повідомляв Укрінформ, Сполучені Штати вважають, що встановлення ліміту на ціну для російської нафти на міжнародному ринку працює ефективно та очікують, що Індія продовжить закуповувати енергоресурс у росіян відповідно до введених обмежень.
 

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