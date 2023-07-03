Індекс ISM Manufacturing у червні несподівано знизився і становив 46 пунктів

Індекс ділової активності у виробничому секторі США (ISM Manufacturing) у червні знизився до 46 пунктів із 46,9 пункту місяцем раніше, повідомив Інститут управління поставками (ISM).

Експерти, яких опитало Trading Economic, у середньому очікували підйому індексу до 47 пунктів.

Значення індикатора нижче 50 пунктів свідчить про спад активності в секторі.

Індекс залишається нижче цієї позначки вже вісім місяців поспіль. Зниження в червні зафіксовано на тлі скорочення виробництва і ослаблення оптимізму щодо другого півріччя.

Підіндекс складських запасів знизився в червні до 44 пунктів із 45,8 пункту в травні, індикатор виробництва - до 46,7 пункту з 51,1 пункту в травні, зайнятості - до 48,1 пункту з 51,4 пункту.

Індикатор цін виробників опустився до 41,8 пункту з 44,2 пункту.

Водночас підіндекс нових замовлень підвищився до 45,6 пункту з 42,6 пункту місяцем раніше, індикатор невиконаних замовлень - до 38,7 пункту з 37,5 пункту.

Зростання активності в червні спостерігалося в 4 із 18 галузей промисловості, які відстежує ISM, зниження активності зафіксовано в 11 галузях.

