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Євросоюз може зняти санкції з російського банку для збереження «зернової угоди» - FT
12:56 03.07.2023 |
Європейський Союз розглядає можливість дозволити російському підсанкційному банку створити дочірню компанію, яка знову зможе підключитися до міжнародної міжбанківської системи передавання інформації та здійснення платежів SWIFT.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Financial Times.
За даними джерел видання, такий крок спрямований на захист чорноморської "зернової угоди", яка знаходиться під загрозою через ультиматуми Кремля. Це дасть змогу Україні експортувати продукти харчування на світові ринки.
"План, запропонований Москвою в ході переговорів за посередництва ООН, дозволив би російському сільськогосподарському банку створити дочірню компанію для здійснення платежів, пов'язаних із експортом зерна", - йдеться в повідомленні з посиланням на анонімні джерела.
Дочірній компанії буде дозволено використовувати глобальну систему Swift, яка була закрита для найбільших російських банків після російського вторгнення в Україну.
Питання ускладнюється тим, що россельхозбанк повністю належить Кремлю. Його колишній голова правління Дмитро Патрушев є нинішнім міністром сільського господарства і сином Миколи Патрушева, помічника Путіна і секретаря Ради безпеки Росії, який зіграв важливу роль у розпалюванні війни проти України.
Зазначається, що Кремль відмовився коментувати пропозицію ЄС. Європейська комісія також відмовилася від коментарів.
"Однак чиновники ЄС підкреслили, що європейські санкції не спрямовані на торгівлю сільськогосподарською та харчовою продукцією, включаючи зернові та добрива, між третіми країнами та Росією", - підсумувало видання.
Як повідомляв Укрінформ, від 26 червня жодному новому судну не дозволили приєднатися до «зернової угоди».
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