У ЦРУ застерегли від залежності США від Китаю

Директор Центрального розвідуправління (ЦРУ) США Вільям Бернс наголосив на важливості зменшення нинішньої залежності Сполучених Штатів від Китаю. Відповідну заяву очільник американської спецслужби зробив у суботу, 1 липня, під час виступу в британському Оксфордширі.

"Китай - єдина країна, що має на меті змінити світоустрій і має дедалі більше економічної, дипломатичної, військової та технологічної потуги для цього", - сказав Бернс, якого цитує Reuters.

Водночас він визнав, що повна відмова Вашингтону від економічних відносин з Пекіном була б нерозумним кроком з огляду на глибоку економічну взаємозалежність обох країн, тож Сполученим Штатам варто спробувати диверсифікувати свої ланцюжки постачання.

Бернс наголосив, що у сучасному світі жодна країна не прагне опинитися у залежності від одного постачальника в галузі критично важливих корисних копалин і технологій.

"Відповідь на це полягає не в тому, щоб відокремитися від економіки на кшталт китайської, що було б нераціонально, а в тому, щоб розумно знизити й диверсифікувати ризики, забезпечивши надійні ланцюжки постачання, захистивши нашу технологічну перевагу та інвестуючи в промисловий потенціал", - пояснив керівник ЦРУ.