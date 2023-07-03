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АНАЛІТИКА

Бразилія розслідує, чи не використовує Росія країну як інкубатор для агентів, - WSJ

 

В Бразилії розпочалось розслідування у зв'язку з появою інформації про те, що російські шпигуни активно використовують паспорти країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

В червні минулого року розвідка Нідерландів викрила російського шпигуна Сергія Черкасова, який намагався влаштуватися стажистом до Міжнародного кримінального суду в Гаазі під виглядом громадянина Бразилії Віктора Мюллера Феррейра. Наразі він відбуває 15-річне ув'язнення у Бразилії.

Також відомий випадок затримання Норвегією росіянина Михайла Мікушина в жовтні 2022 року. Він також використовував паспорт Бразилії під іменем Хосе Асіс Джаммарія й працював в університеті міста Тромсе. Тим часом намагаються з'ясувати, що сталося зі справжнім власником паспорта.

Також був й третій випадок. Російський шпигун видавав себе за Герхарда Даніеля Кампоса Віттіха, жив у Ріо-де-Жанейро, займаючись бізнесом. Торік він несподівано зник й пізніше був ідентифікований в Греції як росіянин Шмирьов. Також з'ясувалось, що він втік до Росії з жінкою-шпигункою, яка весь цей час проживала під фальшивим ім'ям в Греції.

"Наслідком цих інцидентів стало розслідування в Бразилії, щоб з'ясувати, чи використовує Москва цю країну як інкубатор для таємних агентів, що намагаються проникнути на Захід", - пише видання.

Наразі інформації про розслідування мало, однак зазначається, що російських шпигунів, які прикидаються бразильцями, може бути набагато більше.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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