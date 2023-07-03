Фінансові новини
- |
- 03.07.23
- |
- 18:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Бразилія розслідує, чи не використовує Росія країну як інкубатор для агентів, - WSJ
12:10 03.07.2023 |
В Бразилії розпочалось розслідування у зв'язку з появою інформації про те, що російські шпигуни активно використовують паспорти країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
В червні минулого року розвідка Нідерландів викрила російського шпигуна Сергія Черкасова, який намагався влаштуватися стажистом до Міжнародного кримінального суду в Гаазі під виглядом громадянина Бразилії Віктора Мюллера Феррейра. Наразі він відбуває 15-річне ув'язнення у Бразилії.
Також відомий випадок затримання Норвегією росіянина Михайла Мікушина в жовтні 2022 року. Він також використовував паспорт Бразилії під іменем Хосе Асіс Джаммарія й працював в університеті міста Тромсе. Тим часом намагаються з'ясувати, що сталося зі справжнім власником паспорта.
Також був й третій випадок. Російський шпигун видавав себе за Герхарда Даніеля Кампоса Віттіха, жив у Ріо-де-Жанейро, займаючись бізнесом. Торік він несподівано зник й пізніше був ідентифікований в Греції як росіянин Шмирьов. Також з'ясувалось, що він втік до Росії з жінкою-шпигункою, яка весь цей час проживала під фальшивим ім'ям в Греції.
"Наслідком цих інцидентів стало розслідування в Бразилії, щоб з'ясувати, чи використовує Москва цю країну як інкубатор для таємних агентів, що намагаються проникнути на Захід", - пише видання.
Наразі інформації про розслідування мало, однак зазначається, що російських шпигунів, які прикидаються бразильцями, може бути набагато більше.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Залужний, Шаптала разом із енергетиками опрацювали питання обміну інформацією
ТОП-НОВИНИ
|Регулятор скасував підвищення тарифів на холодну воду
|В Гаазі почав роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України
|Кабмін дозволив підвищувати ціни на соціальні продукти без обов'язкового декларування
|Нацкомісія передумала перейменовувати Запоріжжя
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Індекс ISM Manufacturing у червні несподівано знизився і становив 46 пунктів
|Німеччина та Данія найближчим тижнями доставлять в Україну десятки Leopard 1, - Пісторіус
|Пісторіус про вступ України до НАТО: умови будуть визначені лише після закінчення війни
|Міністр оборони Німеччини закликає прискорити створення центру ремонту танків Leopard у Польщі
|Голова Військового комітету НАТО Бауер позитивно оцінив контрнаступ ЗСУ
|США продовжують наполягати на «гібридному трибуналі» щодо злочину агресії
|Україна внесла британську Unilever до списку міжнародних спонсорів війни
Бізнес
|Nothing залучила $96 млн фінансування для запуску нового смартфона та розширення бізнесу у США – щоб конкурувати з Apple
|Google Pixel Fold став першим складаним смартфоном, який можна відремонтувати самостійно
|Renault представила новий кросовер-купе Rafale
|Microsoft хоче повністю перенести Windows у хмару та пропонувати покращені сервіси на основі ШІ
|SsangYong перетворився на KGM
|Низка мобільних компаній світу зобов'язалися переробляти щонайменше 20% проданих телефонів до 2030 р.
|Дві VR-гри на місяць лише за 8 доларів: Meta запускає власний передплатний сервіс Meta Quest+