Фінансові новини
- |
- 03.07.23
- |
- 18:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Румунія, Болгарія та Польща - найдешевші країни ЄС: тут найнижчі ціни на товари широкого вжитку
10:40 03.07.2023 |
Такі дані отримали на основі інформації про індекси цін, опублікованих Євростатом, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Ec.europa.eu.
У 2022 році рівні цін на витрати домогосподарств на продукти, ресторани, алкоголь та інші товари в різних країнах ЄС суттєво різняться.
Найнижчий рівень цін з усіх країн ЄС зафіксували в Румунії (58%), Болгарії (59%) та Польщі (62%).
Водночас найвищий рівень цін був зафіксований в Ірландії (146% від середнього по ЄС), Данії (145%) і Люксембурзі (137%).
Одяг, продукти, ресторани та транспорт: де ціни найнижчі
У 2022 році рівень цін на алкоголь і тютюн був приблизно в 3,3 раза вищим у найдорожчій країні, ніж у найдешевшій. Найнижчі ціни на алкоголь і тютюн зафіксовані в Болгарії (66% від середнього в ЄС), Польщі (73%) та Угорщині (78%).
При цьому найвищі показники зафіксовані в Ірландії (216%), Фінляндії (174%) і Данії (138%).
"Така велика різниця в ціні в основному зумовлена відмінностями в оподаткуванні цих продуктів", - йдеться у звіті.
Ресторани та готелі посідають друге місце за різницею в цінах: найнижчі рівні цін зареєстровані в Болгарії (51% від середнього в ЄС), Румунії (61%) та Угорщині (62%), а найвищі - в Данії (156%). Фінляндії (132%) та Люксембурзі (131%).
Одяг коштує найдешевше у Болгарії (80% від середнього по ЄС), Угорщині (83%) та Румунії (84%), а найдорожче - у Данії (134%), Швеції (117%) та Чехії (115%).
"Різниця також була зафіксована в категоріях продуктів харчування та безалкогольних напоїв (від 72% середнього показника ЄС у Румунії до 121% у Данії), особистого транспорту (від 87% у Польщі до 132% у Данії) та споживчої електроніки - від 92% в Італії до 115% у Франції", - пояснюють у публікації.
Дані, представлені у звіті, базуються на результатах дослідження цін на понад 2000 споживчих товарів і послуг по всій Європі. Загальні рівні цін стосуються концепції кінцевих споживчих витрат домогосподарств (HFCE).
Тим часом ціни за оренду квартир в країнах ЄС з 2010 року зросли на 17%, а вартість нерухомості на продаж - на 45%. Такі дані озвучило Європейське бюро статистики.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Залужний, Шаптала разом із енергетиками опрацювали питання обміну інформацією
ТОП-НОВИНИ
|Регулятор скасував підвищення тарифів на холодну воду
|В Гаазі почав роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України
|Кабмін дозволив підвищувати ціни на соціальні продукти без обов'язкового декларування
|Нацкомісія передумала перейменовувати Запоріжжя
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Індекс ISM Manufacturing у червні несподівано знизився і становив 46 пунктів
|Німеччина та Данія найближчим тижнями доставлять в Україну десятки Leopard 1, - Пісторіус
|Пісторіус про вступ України до НАТО: умови будуть визначені лише після закінчення війни
|Міністр оборони Німеччини закликає прискорити створення центру ремонту танків Leopard у Польщі
|Голова Військового комітету НАТО Бауер позитивно оцінив контрнаступ ЗСУ
|США продовжують наполягати на «гібридному трибуналі» щодо злочину агресії
|Україна внесла британську Unilever до списку міжнародних спонсорів війни
Бізнес
|Nothing залучила $96 млн фінансування для запуску нового смартфона та розширення бізнесу у США – щоб конкурувати з Apple
|Google Pixel Fold став першим складаним смартфоном, який можна відремонтувати самостійно
|Renault представила новий кросовер-купе Rafale
|Microsoft хоче повністю перенести Windows у хмару та пропонувати покращені сервіси на основі ШІ
|SsangYong перетворився на KGM
|Низка мобільних компаній світу зобов'язалися переробляти щонайменше 20% проданих телефонів до 2030 р.
|Дві VR-гри на місяць лише за 8 доларів: Meta запускає власний передплатний сервіс Meta Quest+