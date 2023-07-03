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У Європі можуть порушити ядерну угоду з Іраном, - The Guardian
08:50 03.07.2023 |
Велика Британія та деякі інші європейські держави можуть оголосити про плани вперше від 2015 року порушити ядерну угоду з Іраном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Колишній президент США Дональд Трамп вивів свою країну з ядерної угоди ще у 2018 році. Однак Німеччина, Франція та Велика Британія залишилися в ній попри те, що Іран у відповідь на вихід США порушив узгоджені ліміти щодо якості та кількості збагаченого урану.
Як пояснили дипломати ЄС і Великої Британії, наразі країни планують відійти від угоди через те, що Іран сам порушив свої зобов'язання. Одним з аргументів також є те, що Іран надав Росії безпілотники для використання під час її вторгнення в Україну.
Нагадаємо, у 2015 році ядерна угода включала низку дат, коли певні санкції проти юридичних осіб мають бути скасовані Заходом. Однак тоді не передбачалося, що Іран буде порушувати угоду.
Угода обмежувала збагачення урану на рівні 3,67%, але Іран збагачував його до 60%.
У жовтні 2023 року закінчується термін дії санкцій ЄС відповідно до резолюції ООН, яка закріпила ядерну угоду 2015 року. У них Іран закликалось не робити нічого для розробки балістичних ракет, які можуть нести ядерну зброю.
Окрім цього санкції забороняють будь-кому купувати в Ірану або продавати йому чи передавати безпілотники та їхні компоненти, здатні літати на відстань понад 300 км, без попереднього дозволу Ради Безпеки ООН.
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