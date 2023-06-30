Фінансові новини
- |
- 30.06.23
- |
- 22:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
Польща хоче розмістити на своїй території ядерну зброю
19:36 30.06.2023 |
Прем'єр міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна хотіла б приєднатися до програми ядерного обміну серед країн НАТО з огляду на наміри РФ розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.
Як пише "Європейська правда", про це він сказав після саміту у Брюсселі, повідомляє Polsat News.
Моравецький підтвердив, що Варшава зацікавлена в участі в цій програмі.
"Остаточне рішення буде залежати від наших американських, натовських партнерів. Ми заявляємо про нашу волю діяти швидко в цьому питанні", - зазначив польський прем'єр.
Моравецький наголосив, що "ми не хочемо сидіти склавши руки, поки Путін нагнітає різного роду загрози".
Ядерний обмін (Nuclear Sharing) - це програма ядерного стримування НАТО. Вона дозволяє надавати ядерні боєголовки країнам-членам Альянсу, які не мають власної ядерної зброї. З листопада 2009 року в рамках програми ядерна зброя США розміщена в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.
Нагадаємо, 25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території.
16 червня президент РФ Владімір Путін заявив, що перші російські тактичні ядерні заряди вже перебувають на території Білорусі, а остаточно переміщення завершиться до кінця року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін призначив очільницею АРМА звільнену зі скандалом колишню голову Фонду соцстрахування
|Потрібні снаряди, F-16 та терпіння. Інтерв'ю Залужного про контрнаступ для WP
|Рада скасувала єдиний податок 2% з 1 серпня, мораторій на перевірки бізнесу зняли частково
|МВФ поліпшив прогноз-2023 для України щодо інфляції, безробіття, держборгу та міжнародних резервів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Польща хоче розмістити на своїй території ядерну зброю
|Литва просить у Євросоюзу 1,8 млрд євро кредиту
|Данія виділить близько 170 млн євро на військову підтримку України
|Лідери ЄС підтримали план використання заморожених активів РФ на користь України – Bloomberg
|Курс російського рубля продовжує стрімко падати, оновив мінімум з березня минулого року
|Чехія надасть Україні 1,8 млн євро для допомоги переселенцям і розмінування
Бізнес
|Microsoft хоче повністю перенести Windows у хмару та пропонувати покращені сервіси на основі ШІ
|SsangYong перетворився на KGM
|Низка мобільних компаній світу зобов'язалися переробляти щонайменше 20% проданих телефонів до 2030 р.
|Дві VR-гри на місяць лише за 8 доларів: Meta запускає власний передплатний сервіс Meta Quest+
|Ubisoft Connect нарешті отримує українську локалізацію, а також оновлений інтерфейс та нові можливості
|«Дизельгейт»: Ексглава Audi отримав умовний термін
|Opel представив новий логотип для автомобілів 2024 року