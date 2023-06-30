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АНАЛІТИКА

Литва просить у Євросоюзу 1,8 млрд євро кредиту

 

Литва оголосила про намір запросити кредит у розмірі 1,8 млрд євро з Фонду ЄС відновлення і стійкості для інвестицій і пожвавлення економіки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Як зазначила міністерка фінансів країни Гінтаре Скайсте, найважливіші нові інвестиції мають бути спрямовані у дві галузі: мільярд євро на кредити підприємствам і додаткові 700 мільйонів євро на виробництво електроенергії з поновлюваних джерел.

"Нові заходи не тільки сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності литовського бізнесу, сприяючи інтеграції в глобальні ланцюжки створення вартості зелених технологій, а й зміцнять енергетичну незалежність нашої країни завдяки значним інвестиціям у виробництво зеленої електроенергії", - сказала вона.

Литва має право на отримання близько 3 мільярдів євро кредитів і 2,2 мільярда євро грантів в рамках Фонду відновлення і стійкості ЄС. Раніше країна подала план лише для грантової частини.

Нагадаємо, у травні Сейм Литви схвалив ініціативу уряду про запровадження тимчасового податку солідарності для банків і кредитних установ.

Цей внесок повинні будуть платити всі банки і кредитні установи, а отримані від нього кошти - понад 400 мільйонів євро - будуть спрямовані на потреби оборони, а також транспортну інфраструктуру подвійного призначення.
Ключові теги: Литва, ЄС
 

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