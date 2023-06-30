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У США схвалили продаж Чехії винищувачів F-35
10:59 30.06.2023 |
Державний департамент США схвалив продаж винищувачів F-35, боєприпасів і супутнього обладнання Чехії в рамках угоди на суму до 5,62 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Уряд Чехії ініціював переговори зі США щодо купівлі винищувачів п'ятого покоління F-35 для заміни орендованих шведських Gripen, ще у 2022 році
Пентагон сьогодні, 29 червня, повідомив Конгрес про можливий продаж F-35 Чехії. Основними підрядниками будуть американські компанії Lockheed Martin, Raytheon і Boeing.
У Пентагоні кажуть, що пакет, схвалений Держдепом, також включатиме запасні двигуни, 70 передових ракет класу "повітря-повітря" середньої дальності (AMRAAM) AIM-120C-8, різні бомби, допоміжне обладнання, запасні частини та технічну підтримку.
Як зазначає видання, схвалення Державного департаменту не вказує на те, що контракт вже було підписано або що переговори завершилися.
Винищувачі F-35
F-35 Lightning - це унікальний багатофункціональний винищувач-бомбардувальник п'ятого покоління. Він відомий своєю непомітністю.
Сполучені Штати продають ці літаки лише найближчим союзникам, до яких входять Австралія, Японія, Південна Корея та Сінгапур.
Наприкінці травня США відмовили Таїланду у продажі F-35 через проблеми з навчанням пілотів та технічним обслуговуванням. Також, бажання придбати унікальні літаки для посилення своєї протиповітряної оборони виявила Румунія.
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