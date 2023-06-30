Фінансові новини
- |
- 30.06.23
- |
- 13:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китайський аеростат не вів збір даних у небі США, - Пентагон
10:55 30.06.2023 |
Китайський повітряний шар-шпигун, проліт якого зафіксували американські сили ППО над Сполученими Штатами на початку цього року, не вів збору інформації.
Про це заявив прес-секретар Пентагону Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.
"За нашими оцінками, він не збирав жодних даних під час польоту над територією США перед тим, як його збили", - заявив представник Пентагону.
Зазначимо, що невідома повітряна куля провела тиждень у повітряному просторі США та Канади, перш ніж американські військові збили її біля Атлантичного узбережжя за наказом президента США Джо Байдена.
Інцидент з повітряною кулею над США
У лютому 2023 року над США помітили та збили повітряну кулю-шпигун. Пізніше Китай визнав, що аеростат належав йому і він нібито не виконував розвідку. ВПС США зібрали уламки збитого аеростату в морі та проводили серію розслідувань.
Незабаром після виявлення повітряного кроку держсекретар США Ентоні Блінкен скасував запланований візит до Китаю та здійснив його лише у червні. За результатами зустрічі держсекретар заявив, що сторони досягли прогресу та домовленостей щодо деяких питань.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|МВФ поліпшив прогноз-2023 для України щодо інфляції, безробіття, держборгу та міжнародних резервів
ТОП-НОВИНИ
|Світовий банк схвалив $1,5 млрд позики ADVANCE Ukraine під гарантії Японії
|МВФ затвердив $890 млн 2-го траншу EFF для України - Фонд
|Член конкурсної комісії з відбору кандидатів на главу АРМА відкликав підпис за переможницю
|Майк Пенс прибув в Україну з неанонсованим візитом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США всерйоз розглядають постачання касетних боєприпасів Україні, - CNN
|У США схвалили продаж Чехії винищувачів F-35
|Китайський аеростат не вів збір даних у небі США, - Пентагон
|У Румунії відкриється центр ремонту американських вертольотів Black Hawk
|Голова МЗС Британії: Німеччина повинна стати постійним членом Радбезу ООН
|Світовий банк схвалив $1,5 млрд позики ADVANCE Ukraine під гарантії Японії
|ЄС разом із партнерами забезпечить стабільне фінансування для України на наступні роки
Бізнес
|Низка мобільних компаній світу зобов'язалися переробляти щонайменше 20% проданих телефонів до 2030 р.
|Дві VR-гри на місяць лише за 8 доларів: Meta запускає власний передплатний сервіс Meta Quest+
|Ubisoft Connect нарешті отримує українську локалізацію, а також оновлений інтерфейс та нові можливості
|«Дизельгейт»: Ексглава Audi отримав умовний термін
|Opel представив новий логотип для автомобілів 2024 року
|Volvo опинилась під ударом через визнання Geely спонсором війни
|Suzuki створить «літаючі автомобілі» за допомогою SkyDrive