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У Румунії відкриється центр ремонту американських вертольотів Black Hawk
10:12 30.06.2023 |
Румунська Aerostar SA та американська компанія Lockheed Martin домовились про відкриття центру технічного обслуговування й ремонту вертольотів Black Hawk у місті Бакяу в межах партнерства.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Digi24.
Згідно з контрактом, підписаним між двома компаніями в січні, планується, що центр технічного обслуговування й ремонту Black Hawk буде повністю акредитований і запрацює, коли сім вертольотів S-70 Black Hawk прибудуть до Румунії наприкінці цього року.
"Цей центр, коли він почне функціонувати, допоможе створювати і підтримувати висококваліфіковані робочі місця в Румунії. Це також дозволить підвищити готовність і знизити експлуатаційні витрати на вертольоти Black Hawk, які тут експлуатуються", - прокоментував віцепрезидент Lockheed Martin з міжнародних питань Рей Пізеллі.
Після завершення аудиту Aerostar та її виробничих потужностей Lockheed Martin заявила, що очікує на оцінку планів розвитку підприємства румунською владою.
Співробітники Aerostar вже пройшли необхідну підготовку для обслуговування роботи майбутнього ценнтру в навчальній академії компанії Lockheed Martin у Вест-Палм-Біч, що в американському штаті Флорида.
У вересні 2021 року Румунія та Польща підписали рамкову угоду про постачання 12 багатоцільових вертольотів середньої вантажопідйомності Black Hawk для рятувальних місій румунської генеральної інспекції з надзвичайних ситуацій.
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