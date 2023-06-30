Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Румунії відкриється центр ремонту американських вертольотів Black Hawk

 

Румунська Aerostar SA та американська компанія Lockheed Martin домовились про відкриття центру технічного обслуговування й ремонту вертольотів Black Hawk у місті Бакяу в межах партнерства.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Згідно з контрактом, підписаним між двома компаніями в січні, планується, що центр технічного обслуговування й ремонту Black Hawk буде повністю акредитований і запрацює, коли сім вертольотів S-70 Black Hawk прибудуть до Румунії наприкінці цього року.

"Цей центр, коли він почне функціонувати, допоможе створювати і підтримувати висококваліфіковані робочі місця в Румунії. Це також дозволить підвищити готовність і знизити експлуатаційні витрати на вертольоти Black Hawk, які тут експлуатуються", - прокоментував віцепрезидент Lockheed Martin з міжнародних питань Рей Пізеллі.

Після завершення аудиту Aerostar та її виробничих потужностей Lockheed Martin заявила, що очікує на оцінку планів розвитку підприємства румунською владою.

Співробітники Aerostar вже пройшли необхідну підготовку для обслуговування роботи майбутнього ценнтру в навчальній академії компанії Lockheed Martin у Вест-Палм-Біч, що в американському штаті Флорида.

У вересні 2021 року Румунія та Польща підписали рамкову угоду про постачання 12 багатоцільових вертольотів середньої вантажопідйомності Black Hawk для рятувальних місій румунської генеральної інспекції з надзвичайних ситуацій.
Ключові теги: Румунія, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,0006
  0,0036
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7096  0,02 0,04 37,3974  0,03 0,08
EUR 40,2283  0,07 0,17 41,1061  0,07 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес