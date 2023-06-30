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Голова МЗС Британії: Німеччина повинна стати постійним членом Радбезу ООН
09:40 30.06.2023 |
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі в четвер підтримав зростання кількості постійних членів Ради безпеки ООН із правом вето, що могло б нівелювати нинішній вплив Росії.
Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на The Times, Клеверлі заявив у виступі в аналітичному центрі Chatham House.
На думку голови британського МЗС, склад Радбезу ООН має бути збільшений удвічі: туди мають увійти Бразилія, Індія, Німеччина, Японія та представник Африки. На його думку, це зробить російське вето "менш значущим".
"Брутальне вторгнення Росії в Україну є спланованим нападом на Статут ООН і на основні принципи міжнародного порядку, який був розроблений, перш за все, для того, щоб покласти край усім спробам завоювання і анексії", - сказав він.
"Я знаю, що це смілива реформа. Але вона відкриє для Ради безпеки шлях у 2020-ті роки", - додав міністр.
Клеверлі вважає, що для реформи Радбезу ООН необхідна "пряма взаємодія" з Китаєм.
"Якщо я збираюся просувати реформу, яку я маю намір просувати в багатосторонній системі, Китай є дуже важливим і впливовим гравцем у багатьох інституціях, і тому взаємодія з ним є важливою частиною порядку денного", - пояснив голова МЗС Британії.
Як відомо, до складу Ради безпеки ООН входять п'ять постійних членів - Велика Британія, США, Китай, Росія і Франція - і десять непостійних членів, яких обирають на дворічний термін.
Питання про реформу органу особливо гостро постало з огляду на повномасштабне вторгнення Росії, яка має право вето й може блокувати будь-які рішення, які притягнуть її до відповідальності за порушення міжнародного права.
Нагадаємо, США почали розробку пропозиції реформи Ради безпеки ООН, яка передбачає розширення його складу для кращого представництва регіонів світу, але без надання права вето.
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