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АНАЛІТИКА

У Люксембурзі хочуть дозволити вирощувати канабіс для власного споживання: до 4 рослин на дорослого

 

У Люксембурзі зареєстрували законопроєкт, яким пропонують дозволити повнолітнім особам вирощувати невелику кількість канабісу для власного споживання.

Як повідомляє "Європейська правда", інформація про це розміщена на сайті парламенту Люксембургу.

Проєкт закону 8033 передбачає, що мешканцям Люксембургу дозволять вирощувати канаіс для власного споживання - до 4 рослин на дорослого, у власній квартирі або на території приватного домогосподарства.

Вирощувати канабіс можна буде лише з насіння і так, щоб його не було видно із загальнодоступного простору.

У проєкті передбачають також санкції за недотримання цих обмежень.

Нагадаємо, раніше у червні Рада міністрів Албанії підтримала законопроєкт, який потенційно легалізує використання канабісу в медичних і промислових цілях.
 

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