Фінансові новини
- |
- 29.06.23
- |
- 10:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США та Китай домовилися суттєво збільшити кількість авіарейсів
09:10 29.06.2023 |
США та Китай мають намір суттєво збільшити кількість комерційних авіарейсів, щоб задовольнити запити споживачів.
Про це заявив помічник держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихого океану Деніел Крітенбрінк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Партнери домовилися подумати про поетапне збільшення кількості комерційних авіарейсів між Сполученими Штатами та Китаєм", - зазначив Крітенбрінк.
За його словами, до спалаху пандемії коронавірусу між США та Китаєм було близько 350 авіарейсів щотижня, тоді як зараз виконується лише 24 на тиждень.
"Думаю, ми можемо покращити", - зазначив він.
Він також заявив, що сторони досягли згоди про збільшення кількості авіаперельотів під час візиту держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна цього місяця в рамках ширшої домовленості стабілізувати американсько-китайські відносини.
Також Крітенбрінк привернув увагу до значного дисбалансу у кількості китайських студентів у США та американських студентів у Китаї. За його словами, зараз у США навчається близько 300 тисяч китайських студентів, тоді як в університетах Китаю здобувають освіту лише 350 американських студентів.
Відносини США та Китаю
Сполучені Штати та Китай домовилися стабілізувати своє "суперництво", щоб воно не переросло у конфлікт. При цьому, як зазначають аналітики і політичні оглядачі, країни не змогли досягти серйозного прориву.
Напередодні глава держдепу США Ентоні Блінкена після своїх переговорів з китайським лідером Сі Цзіньпін заявив, що стабілізація американо-китайських відносин не є результатом одного візиту, але це "добрий і важливий початок".
Також Блінкен заявив про те, що Китай запевнив, що не передаватиме зброю РФ для використання у війні проти України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Криза в «Укроборонпромі». Що зміниться після заміни Гусєва на Сметаніна
ТОП-НОВИНИ
|Новою головою АРМА обрали звільнену зі скандалом колишню очільницю Фонду соцстрахуванн
|Рада ухвалила закон про доплати та відпустки для військовослужбовців
|Фінансовий сектор успішно адаптувався до роботи в складних умовах – Звіт про фінансову стабільність
|Різдво і не тільки. Зеленський пропонує Раді офіційно змінити дати трьох свят
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Криза за методичками Кремля: чи зможе ЄС зупинити сепаратистів в Боснії і Герцеговині
|ЄС не має «знижувати планку» членства для України, - глава МЗС Данії
|США та Китай домовилися суттєво збільшити кількість авіарейсів
|Білий дім схвалив продаж озброєння Польщі на 15 млрд доларів
|Держдеп США схвалив продаж Норвегії плануючих бомб та обладнання на 293 млн доларів
|Блінкен анонсував «міцний» пакет підтримки України на саміті НАТО
Бізнес
|Volvo опинилась під ударом через визнання Geely спонсором війни
|Suzuki створить «літаючі автомобілі» за допомогою SkyDrive
|Toyota презентувала нове покоління кросовера C-HR
|У Німеччині запустять радіо на основі штучного інтелекту
|«Київстар» підготує white paper можливої заміни китайського телекомобладнання
|Qualcomm представила процесор Snapdragon 4 Gen 2 для бюджетних смартфонів нового покоління
|Учені створили новий тип пам'яті, яка значно прискорить штучний інтелект