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Держдеп США схвалив продаж Норвегії плануючих бомб та обладнання на 293 млн доларів
08:54 29.06.2023 |
Державний департамент США схвалив можливий продаж уряду Норвегії високоточних плануючих бомб малого діаметра II (GBU-53/B) та супутнього обладнання. Орієнтовна сума складає 293 мільйони доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Агентства з оборонної співпраці при Пентагоні.
Про можливий продаж Агентство вже повідомило Конгрес. Основним підрядником буде компанія Raytheon Missile Systems.
У Міноборони США зазначають, що цей пропонований продаж "підтримає цілі зовнішньої політики та завдання національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки союзника по НАТО, який є важливою силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі".
Крім того, пропонована угода про продаж Штатами бомб GBU-53/B покращить здатність Норвегії протистояти поточним і майбутнім загрозам внаслідок підвищення оперативної готовності, а також посилення можливостей ППО та оборони за допомогою модернізованої зброї для підтримки нового парку F-35A, йдеться в релізі.
Норвегія зможе включити дане обладнання до своїх збройних сил без складнощів.
Усього уряд Норвегії раніше запросив закупівлю до 580 багатоцільових снарядів GBU-53/B Small Diameter Bombs-Increment II (SDB-II).
Норвегія надає Україні військову допомогу
Норвегія, як і інші країни Європи, підтримала Україну на початку повномасштабного вторгнення РФ. Скандинавська держава після створення Контактної групи з оборони України надала різну зброю для ЗСУ
Так, Норвегія передала артилерію, танки та боєприпаси. У травні міністр оборони країни Бьорн Арільд Грам повідомив, що країна надасть Україні 3 радари Arthur та 8 далекобійних реактивних артилерійських установок типу MLRS. Ця допомога виділяється у тісній співпраці з Великою Британією.
Нагадаємо також, що у 2023 році збройні сили Норвегії планують провести тренування для 3200 українських військових - як у себе в країні, так і за кордоном.
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