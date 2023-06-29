Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Держдеп США схвалив продаж Норвегії плануючих бомб та обладнання на 293 млн доларів

 

Державний департамент США схвалив можливий продаж уряду Норвегії високоточних плануючих бомб малого діаметра II (GBU-53/B) та супутнього обладнання. Орієнтовна сума складає 293 мільйони доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Агентства з оборонної співпраці при Пентагоні.

Про можливий продаж Агентство вже повідомило Конгрес. Основним підрядником буде компанія Raytheon Missile Systems.

У Міноборони США зазначають, що цей пропонований продаж "підтримає цілі зовнішньої політики та завдання національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки союзника по НАТО, який є важливою силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі".

Крім того, пропонована угода про продаж Штатами бомб GBU-53/B покращить здатність Норвегії протистояти поточним і майбутнім загрозам внаслідок підвищення оперативної готовності, а також посилення можливостей ППО та оборони за допомогою модернізованої зброї для підтримки нового парку F-35A, йдеться в релізі.

Норвегія зможе включити дане обладнання до своїх збройних сил без складнощів.

Усього уряд Норвегії раніше запросив закупівлю до 580 багатоцільових снарядів GBU-53/B Small Diameter Bombs-Increment II (SDB-II).

Норвегія надає Україні військову допомогу

Норвегія, як і інші країни Європи, підтримала Україну на початку повномасштабного вторгнення РФ. Скандинавська держава після створення Контактної групи з оборони України надала різну зброю для ЗСУ

Так, Норвегія передала артилерію, танки та боєприпаси. У травні міністр оборони країни Бьорн Арільд Грам повідомив, що країна надасть Україні 3 радари Arthur та 8 далекобійних реактивних артилерійських установок типу MLRS. Ця допомога виділяється у тісній співпраці з Великою Британією.

Нагадаємо також, що у 2023 році збройні сили Норвегії планують провести тренування для 3200 українських військових - як у себе в країні, так і за кордоном.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,0042
  0,0183
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7248  0,03 0,07 37,4290  0,03 0,09
EUR 40,2977  0,01 0,02 41,1800  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес