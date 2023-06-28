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Голова МЗС Туреччини відреагував на акцію зі спаленням Корану в Швеції
19:27 28.06.2023 |
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан прокоментував проведення акції, під час якої чоловік спалив Коран біля мечеті в Стокгольмі 28 червня.
Про це, як передає "Європейська правда", він написав у Twitter.
Очільник зовнішньополітичного відомства Туреччини заявив, що засуджує цю акцію.
"Я засуджую підлий акт, скоєний у Швеції проти нашої Священної Книги, Священного Корану, в перший день благословенного свята Курбан-байрам", - зазначив Хакан Фідан.
Він також назвав неприпустимим, що ці "антиісламські" дії дозволяються під приводом свободи вираження поглядів.
"Закривати очі на такі огидні дії - це співучасть у злочині", - резюмував голова МЗС Туреччини.
Організатор акції Салван Моміка, який родом з Іраку та критикує іслам через спалення, спочатку увімкнув шведський гімн і розмахував шведським прапором, а потім почав виривати сторінки Корану, класти бекон на сторінки і підпалив їх цигаркою.
Раніше шведська поліція дала дозвіл чоловікові спалити копію Корану біля мечеті в Стокгольмі 28 червня - в день початку триденного мусульманського свята Курбан-байрам.
Заявник на проведення акції наполягав, що спалення не пов'язане із заявкою Швеції на вступ до НАТО, яку блокує Туреччина, і не повинно розглядатися як акт ненависті проти мусульман, а метою є критика Корану і законів шаріату.
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