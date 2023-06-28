Голова МЗС Туреччини відреагував на акцію зі спаленням Корану в Швеції

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан прокоментував проведення акції, під час якої чоловік спалив Коран біля мечеті в Стокгольмі 28 червня.

Про це, як передає "Європейська правда", він написав у Twitter.

Очільник зовнішньополітичного відомства Туреччини заявив, що засуджує цю акцію.

"Я засуджую підлий акт, скоєний у Швеції проти нашої Священної Книги, Священного Корану, в перший день благословенного свята Курбан-байрам", - зазначив Хакан Фідан.

Він також назвав неприпустимим, що ці "антиісламські" дії дозволяються під приводом свободи вираження поглядів.

"Закривати очі на такі огидні дії - це співучасть у злочині", - резюмував голова МЗС Туреччини.

Організатор акції Салван Моміка, який родом з Іраку та критикує іслам через спалення, спочатку увімкнув шведський гімн і розмахував шведським прапором, а потім почав виривати сторінки Корану, класти бекон на сторінки і підпалив їх цигаркою.

Раніше шведська поліція дала дозвіл чоловікові спалити копію Корану біля мечеті в Стокгольмі 28 червня - в день початку триденного мусульманського свята Курбан-байрам.

Заявник на проведення акції наполягав, що спалення не пов'язане із заявкою Швеції на вступ до НАТО, яку блокує Туреччина, і не повинно розглядатися як акт ненависті проти мусульман, а метою є критика Корану і законів шаріату.