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АНАЛІТИКА

У Швеції на дозволеній поліцією акції палили Коран і спаплюжили його свининою

У Швеції на дозволеній поліцією акції палили Коран і спаплюжили його свининою

 

В Стокгольмі біля мечеті відбулася скандальна акція, організатор якої виконав свою обіцянку зі спалення Корану.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Aftonbladet.

Організатор акції Салван Моміка спочатку увімкнув шведський гімн і розмахував шведським прапором, а потім почав виривати сторінки Корану, класти бекон на сторінки і підпалив їх цигаркою.

Зазначається, що він родом з Іраку і хоче критикувати іслам через спалення. Тепер він підозрюється у розпалюванні расової ненависті та порушенні заборони на використання вогню.

За повідомленнями поліції, під час початкової частини акції були присутні близько 200 осіб. Глядачі вигукували образи на адресу Моміки та його помічника, який стояв поруч із ним.

Також поліція затримала чоловіка з числа глядачів, який намагався чинити опір. Правоохоронці стверджують, що він кидав каміння, але його швидко заарештували. Його підозрюють у спробі нападу.

Раніше шведська поліція дала дозвіл чоловікові спалити копію Корану біля мечеті в Стокгольмі 28 червня - в день початку триденного мусульманського свята Курбан-байрам.

Заявник на проведення акції наполягав, що спалення не пов'язане із заявкою Швеції на вступ до НАТО, яку блокує Туреччина, і не повинно розглядатися як акт ненависті проти мусульман, а метою є критика Корану і законів шаріату.
Ключові теги: Швеція
 

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