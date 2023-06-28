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АНАЛІТИКА

Швейцарія приєдналася до частини 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії

 

Швейцарія приєдналася до 11-го пакету санкцій, запроваджених ЄС у зв'язку з війною Росії проти України, у частині санкцій проти фізосіб та компаній.

Про це йдеться у комюніке Федеральної ради Швейцарії, що є у розпорядженні "Європейської правди".

Федеральна рада отримала повідомлення Федерального департаменту економіки, освіти й науки (DEFR), що відповідає у тому числі за санкції, про розширення санкційних заходів проти Росії. Зміни набудуть чинності з 18 години 28 червня.

Швейцарія таким чином приєднується до нових санкцій ЄС, оголошених 23 червня щодо 71 фізичної особи і 33 юридичних осіб.

Це означатиме замороження активів та заборону для фізосіб в'їздити на територію Швейцарії, як і їхати через країну транзитом.

Крім того, Швейцарія врахувала зміни до санкцій ЄС, які внесли 13 березня, що стосувалися померлих осіб та двох дублікатів.

Що стосується заходів з 11-го пакету, спрямованих на боротьбу з обходом вже діючих санкцій, Федеральну раду 28 червня "проінформували про зміни та календар роботи з метою впровадження нових заходів".

 

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