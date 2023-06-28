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АНАЛІТИКА

Влада Норвегії схвалила 19 нафтогазових проектів на норвезькому континентальному шельфі

 

Уряд Норвегії заявив у середу, що дав дозвіл нафтовим компаніям на розробку 19 нафтових і газових родовищ з інвестиціями, що перевищують 200 млрд норвезьких крон ($18,51 млрд), що є частиною стратегії країни з розширення видобутку на десятиліття вперед. Про це повідомляє Reuters.

2020 року парламент Норвегії запровадив тимчасові податкові пільги, щоб заохотити інвестиції в нафтову промисловість у період низької активності, що викликало наплив заявок від енергетичних компаній.

Серед розробок родовищ, які отримали остаточне схвалення в середу, були дев'ять, якими керує Aker BP, три - Equinor і кілька - Wintershall Dea і OMV.

«Це проєкти, які сприятимуть постійному високому й стабільному видобутку на континентальному шельфі Норвегії, а також створенню робочих місць і вартості», - сказав на прес-конференції міністр нафти та енергетики Тер'є Асланд.

Екологи й інші фахівці стурбовані тим, що викиди вуглецю від спалювання нафти й газу сприяють зміні клімату, наполегливо виступають проти виробництва нафти в Норвегії.

Уряд каже, що нафтові й газові ресурси Норвегії важливі для енергетичної безпеки Європи і будуть потрібні протягом десятиліть.

Торік Норвегія обігнала росію як найбільшого постачальника газу в Європу після того, як москва припинила постачання на тлі розв'язаної нею повномасштабної війни в Україні.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Норвегія
 

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