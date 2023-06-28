Опитування: Ставлення до США у світі залишається позитивним

Ставлення до Сполучених Штатів Америки та президента США Джо Байдена в світі залишається позитивним, випливає з результатів соціологічного дослідження компанії Pew Research Center, проведеного в 23 країнах Північної та Південної Америки, Європи, Близького Сходу, Азійсько-Тихоокеанського регіону та Африки. Дані опитування були опубліковані у вівторок, 27 червня.

У середньому в усіх країнах 59 відсотків респондентів відповіли, що позитивно оцінюють роль США у світі, 30 відсотків - що негативно.

Найкраще з опитаних країн до США ставляться в Польщі. Там позитивну оцінку країні дали 93 відсотки респондентів. Цей показник різко зріс після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зазначають автори дослідження.

В Ізраїлі про добре ставлення до США заявили 87 відсотків опитаних - це другий показник серед країн вибірки.

У Німеччині американську політику позитивно оцінюють 57 відсотків респондентів. Цей показник знизився з минулого року, коли складав 66 відсотків.

Єдиною країною, в якій ставлення до США негативне, стала Угорщина. Там 51 відсоток опитаних сказали, що негативно ставляться до країни та її президента.

Переважна більшість учасників опитування в усіх країнах вибірки погодилася, що США втручаються у справи інших країн світу - 82 відсотки респондентів. Водночас у середньому 61 відсоток опитаних вважають, що США сприяють миру та стабільності в усьому світі.

Впевненість у Байдені в середньому висловили 54 відсотки опитаних, тоді як 30 відсотків відповіли, що не відчувають її.