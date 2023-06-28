Японія і ЄС посилять економічну безпеку на фоні зростання ризиків з боку Китаю та Росії

Японія та Європейський Союз домовилися поглибити співпрацю в питаннях економічної безпеки й посилити стійкість ланцюжків поставок напівпровідників та інших критично важливих матеріалів, аби запобігти ризикам з боку Китаю і Росії.

Про це з посиланням на Міністерство торгівлі Японії повідомляє Kyodo, передає Укрінформ.

Такої домовленості сторони досягли під час третього діалогу на високому рівні з економічних питань, таких як торгівля та енергетика, який пройшов у форматі онлайн-зустрічі за участі японських міністрів економіки Ясутосі Нісімура та закордонних справ Йошімаси Хаяші й віцепрезидента Європейської комісії з питань економіки Валдіса Домбровскіса.

Під час переговорів представники Японії та ЄС також заявили, що вживатимуть заходів для протидії «економічному примусу» Китаю та використанню Пекіном економічних засобів для досягнення політичних цілей і впливу на інші країни.

Необхідність розширення мереж постачання і посилення стійкості ланцюжків набуває все більшого значення, оскільки триваюча війна Росії проти України, яка почалася в лютому 2022 року, продовжує посилювати економічну та геополітичну невизначеність.

Під час зустрічі Домбровскіс, зокрема, сказав, що ЄС зміг частково від'єднати свою економіку від Росії за допомогою санкцій, запроваджених разом із країнами-партнерами, щоб обмежити військовий потенціал Москви та позбавити її можливостей продовжувати агресію.

Учасники діалогу також підтвердили важливість захисту цифрових даних під час їх транскордонної передачі за найвищими стандартами кібербезпеки.

Попереднього разу Японія та ЄС проводили економічний діалог у жовтні 2022 року, коли в центрі уваги була важливість забезпечення стабільних поставок енергоносіїв та продовольства, яким загрожує війна Росії проти України.

Як повідомляв Укрінформ, уряд Японії продовжуватиме підтримувати Україну в її боротьбі з російським вторгненням і повоєнній відбудові та планує провести спеціальну зустріч для японських компаній і корпорацій, щоб заохотити їх до активнішої участі в проєктах економічного відновлення України.