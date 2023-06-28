ЄЦБ закликав банки прискорити вихід із Росії

Європейський центральний банк (ЄЦБ) закликав фінансові організації прискорити свій відхід із Росії через зростання ризиків після заколоту, влаштованого засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на голову наглядової ради ЄЦБ Андреа Енріа у вівторок, 27 червня.

У листі членам Європарламенту Енріа повідомив, що наглядова рада "закликала банки прискорити свої стратегії скорочення і виходу, ухваливши чіткі дорожні карти", а також "регулярно звітуючи перед своїми органами управління і банківським наглядом ЄЦБ про виконання цих планів". Продовження роботи в Росії несе підвищені репутаційні, юридичні та фінансові ризики, заявив Енріа.

Найбільшими європейськими кредитними організаціями, які продовжують вести бізнес у Росії, залишаються австрійський Raiffeisen Bank International (RBI), угорська OTP Group та італійська UniCredit, нагадує Reuters. Генеральний директор RBI Йоганн Штробль (Johann Strobl) повідомив, що організація працює над сценаріями виходу з Росії "на повну потужність". Раніше повідомлялося, що австрійська група розглядає варіант продажу або відокремлення російського бізнесу.