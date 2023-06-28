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АНАЛІТИКА

США готують нові обмеження для Китаю. Зачеплять експорт чіпів ШІ, - WSJ

 

Адміністрація американського президента Джо Байдена розглядає питання запровадження нових обмежень на експорт чіпів штучного інтелекту (ШІ) до Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

Це пов'язано з побоюваннями у Штатах, що КНР може використовувати ШІ-чіпи від Nvidia та інших компаній для розробки зброї та здійснення атак хакерів.

За даними журналістів, на тлі таких повідомлень акції Nvidia та Advanced Micro Devices (AMD) впали приблизно на 1,4%.

Nvidia, Micron та AMD входять до числа американських виробників чіпів, які потрапили "під перехресний вогонь" між Китаєм та адміністрацією Байдена.

Ще на початку минулої осені в компанії Nvidia заявили, що офіційні особи США попросили її припинити експорт двох найкращих обчислювальних чіпів для роботи зі штучним інтелектом до Китаю.

У звіті йдеться, що міністерство торгівлі США припинить постачання чіпів, вироблених Nvidia та іншими виробниками чіпів, клієнтам у КНР вже у липні.

Також у публікації йдеться про те, що нові обмеження, які розробляє американський департамент, заборонятимуть продаж навіть чіпів A800 без ліцензії.

Купівля Китаєм американських чіпів

На початку цього року з'явилися повідомлення про те, що китайський дослідницький інститут ядерної зброї протягом останніх двох з половиною років щонайменше дюжину разів купував складні американські комп'ютерні чіпи. Як випливало з публікації WSJ, у КНР робили це, оминаючи американські експортні обмеження, що діяли десятиліттями.

За даними американських журналістів, державна Китайська академія інженерної фізики зуміла отримати напівпровідники, які виробляють такі компанії, як Intel і Nvidia з 2020 року.

Тим часом цей китайський дослідницький інститут був внесений до "чорного списку" американських експортерів ще в 1997 році.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Китай
 

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