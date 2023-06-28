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Лідери ЄС зустрінуться зі Столтенбергом перед самітом цього тижня
09:16 28.06.2023 |
Голова Європейської ради Шарль Мішель у вівторок розіслав запрошення лідерам держав-членів Європейського Союзу для участі в саміті 29 і 30 червня.
Текст листа-запрошення є в розпорядженні "Європейської правди".
Зустрічі очільників держав Євросоюзу передуватиме обід із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, із яким "ми зможемо обмінятися думками з питань глобальної та європейської безпеки".
За словами Мішеля, однією з ключових тем обговорення на саміті ЄС стане повномасштабна війна Росії проти України. У цьому контексті він згадав спробу заколоту ПВК "Вагнера", а також підрив Росією Каховської ГЕС.
"За цих обставин ми ще більше підтвердимо нашу відданість підтримці України стільки, скільки буде потрібно, зокрема шляхом надання стабільної фінансової та військової допомоги", - підкреслив голова Євроради.
"Ми також повинні обговорити шляхи подальшої інтенсифікації міжнародної підтримки української "формули миру", - додав він.
Серед інших тем для обговорення на зустрічі Європейської ради будуть європейська безпека й оборона, економічна політика ЄС, протидія нелегальній міграції, відносини з Китаєм, країнами на південь від Європи, а також Західними Балканами.
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