Підрозділи «Вагнера» все ще залишаються в Україні, - Пентагон

Деякі бойовики приватної військової компанії "Вагнер" після спроби держперевороту в РФ все ще знаходяться на території України.

Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Щодо їхньої конкретної дислокації та здатності пересуватися, не беруся судити", - сказав Райдер.

Він додав, що зараз немає таких факторів, які б вимагали змін у розсташуванні американських військ у відповідь на події в Росії.