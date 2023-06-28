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АНАЛІТИКА

Підрозділи «Вагнера» все ще залишаються в Україні, - Пентагон

 

Деякі бойовики приватної військової компанії "Вагнер" після спроби держперевороту в РФ все ще знаходяться на території України.

Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Щодо їхньої конкретної дислокації та здатності пересуватися, не беруся судити", - сказав Райдер.

Він додав, що зараз немає таких факторів, які б вимагали змін у розсташуванні американських військ у відповідь на події в Росії.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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