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Підрозділи «Вагнера» все ще залишаються в Україні, - Пентагон
09:11 28.06.2023 |
Деякі бойовики приватної військової компанії "Вагнер" після спроби держперевороту в РФ все ще знаходяться на території України.
Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Щодо їхньої конкретної дислокації та здатності пересуватися, не беруся судити", - сказав Райдер.
Він додав, що зараз немає таких факторів, які б вимагали змін у розсташуванні американських військ у відповідь на події в Росії.
За матеріалами:
РБК-Україна
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