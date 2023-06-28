Фінансові новини
- |
- 28.06.23
- |
- 10:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Є лише один шлях, щоб уникнути критики: нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким"
Арістотель
США наклали санкції на фірми, пов 'язані з ПВК «Вагнер»
09:06 28.06.2023 |
Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти чотирьох фізичних та однієї юридичної особи, пов'язаних із приватною військовою компанією "Вагнер" та її засновником Євгеном Пригожиним. Про це у вівторок, 27 червня, повідомляється на сайті відомства.
Санкції спрямовані на припинення золотодобувної діяльності, яка фінансує угруповання "Вагнера" в Африці.
"Група Вагнера фінансує свої жорстокі операції частково за рахунок експлуатації природних ресурсів у таких країнах, як Центральноафриканська Республіка та Малі, - заявив заступник міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом та фінансової розвідки Браян Нельсон. - Сполучені Штати продовжуватимуть перекривати потоки доходів групи Вагнера, щоб зменшити її експансію та насильство в Африці, Україні та інших країнах".
Під обмеження, зокрема, потрапили компанії Midas Resources, яка управляє шахтами в Центральноафриканській Республіці, і Diamville, що займається закупівлею золота і алмазів у цій країні. За даними мінфіну США, обидві компанії контролюються Пригожиним.
Крім того, санкції націлені на компанію Industrial Resources General Trading, що базується в Дубаї та яку звинувачують у фінансуванні операцій Пригожина в Diamville. Разом із нею у схемі брала участь і російська компанія ТОВ "ДМ".
Під санкціями також керівник ПВК
Також США наклали обмеження проти громадянина Росії Андрія Іванова - керівника групи "Вагнер". За даними американського мінфіну, навесні 2023 року він тісно співпрацював із компанією Пригожина Africa Politology та високопосадовцями уряду Малі над угодами з продажу зброї та видобутку корисних копалин.
Санкції проти Africa Politology США наклали у січні 2023 року. Ця компанія розробляє стратегії та механізми, щоб спонукати країни, які просувають права людини та належне управління, припинити свою присутність в Африці, стверджують у мінфіні США. Крім того, компанія бере участь у низці завдань російського впливу в ЦАР та Малі, включаючи дискредитацію ООН та судові позови проти засобів масової інформації, які повідомляють про наслідки діяльності "Групи Вагнера".
"Вагнер" у Африці
У травні 2023 року США запровадили санкції проти росіянина Івана Маслова - керівника найманців ПВК "Вагнер" у Малі - за ймовірну контрабанду зброї в Росію для війни проти України.
ПВК "Вагнер" упродовж кількох років розширює свою присутність в Африці. Російських найманців звинувачують у тортурах і вбивствах мирних жителів у кількох африканських державах. Сполучені Штати і Євросоюз внесли групу до санкційних списків як за порушення прав людини в Африці, так і за участь найманців у війні Росії проти України. Власник ПВК Євген Пригожин перебуває під санкціями США, Євросоюзу, Великобританії, Австралії, Канади, Нової Зеландії та Японії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Батіг і пряник для Банкової. Як ЄС (не)даватиме Україні 50 млрд євро
|НКРЕКП підвищила максимальні price caps на енергоринку на 50-80% залежно від годин споживання
|Євросоюз просуватиме українську формулу миру, - Боррель
|ЄС збільшив на 3,5 млрд євро обсяг фонду, з якого фінансують зброю для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Литва придбала дві установки NASAMS для України - президент
|ЄЦБ закликав банки прискорити вихід із Росії
|США готують нові обмеження для Китаю. Зачеплять експорт чіпів ШІ, - WSJ
|Путін не буде вирішувати питання членства України в НАТО, - Столтенберг
|Лідери ЄС зустрінуться зі Столтенбергом перед самітом цього тижня
|Підрозділи «Вагнера» все ще залишаються в Україні, - Пентагон
Бізнес
|Qualcomm представила процесор Snapdragon 4 Gen 2 для бюджетних смартфонів нового покоління
|Учені створили новий тип пам'яті, яка значно прискорить штучний інтелект
|Mercedes-Benz представив концепт Vision One-Eleven
|OpenAI, Google DeepMind та інші ШІ-стартапи увійшли до 100 найвпливовіших компаній року за версією журналу Time
|Японські фахівці змогли на порядок збільшити потужність напівпровідникового лазера. Тепер він здатний різати метал
|Google проводить внутрішнє тестування сервісу Playables, який дасть змогу грати в онлайн-ігри на YouTube, зокрема й на мобільних пристроях
|Тепер справді безконтактна оплата: у найближчі 5 років радіус дії NFC збільшиться в 6 разів