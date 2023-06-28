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Посол Китаю несподівано підтримав прагнення України деокупувати Крим
08:58 28.06.2023 |
Китайський посол при Європейському Союзі Фу Цун заявив, що не виключає підтримки Пекіном прагнення України відновити територіальну цілісність, повернувшись до кордонів станом на 1991 рік.
Про це Фу сказав в інтерв'ю кільком ЗМІ, зокрема Al Jazeera, повідомляє "Європейська правда".
Коли китайського дипломата запитали про підтримку цілей України, зокрема повернення окупованих Росією українських територій, він відповів: "Не бачу причин, чому ні".
"Ми поважаємо територіальну цілісність усіх країн. Тому, коли Китай встановлював відносини з колишнім Радянським Союзом, ми так і домовилися. Але, як я вже сказав, це історичні питання, які мають бути обговорені і вирішені Росією й Україною, і це те, за що ми виступаємо", - вказав Фу.
Це не перший подібний коментар посла Китаю при ЄС, зауважує AL Jazeera. У квітні в інтерв'ю The New York Times він заявив, що КНР не визнає зусиль Росії з анексії українських територій, зокрема Криму й Донбас.
Хоча інші китайські посадовці та Міністерство закордонних справ зазвичай утримуються від подібних коментарів, Фу підкреслив в останньому інтерв'ю, що позиція Китаю щодо України "була дуже чіткою".
"Ми виступаємо за мир і вважаємо, що важливо досягти миру якнайшвидше, вирішивши розбіжності за столом переговорів", - сказав він.
Співробітництво між Москвою та Пекіном зміцнилося після того, як 24 лютого Росія вирішила розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.
Китай відмовився критикувати дії Москви, натомість звинувативши США і НАТО в провокуванні Кремля, і розкритикував санкції проти Росії. Росія своєю чергою рішуче підтримала Китай на тлі напруженості у відносинах зі США щодо Тайваню.
Нагадаємо, що у квітні посол Китаю у Франції Лу Шає заявив, що колишні радянські країни "не мають ефективного статусу в міжнародному праві", оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни.
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