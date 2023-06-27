Комітет Європарламенту не підтримав суперечливий закон про відновлення довкілля

Профільний комітет Європарламенту не підтримав суперечливий закон про відновлення природного стану довкілля.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У вівторок депутати комітету відхилили проєкт щодо відновлення природного стану довкілля, проти якого виступає найбільша група Європарламенту та хоче заблокувати його у вирішальному голосуванні.

Проєкт передбачає відновлення природного стану довкілля на 20% території суходолу й моря у межах ЄС.

На комітеті проєкт набрав порівну голосів за і проти - по 44. Наступне, вирішальне голосування відбудеться у Європарламенті 11 липня. Якщо воно виявиться провальним, ініціативу остаточно відхилять.

Європейська народна партія виступає проти проєкту, пояснюючи це тим, що він стане надто серйозним ударом по фермерах і створить загрозу для продовольчої безпеки.

Серед країн, найгучніша критка лунає від Ірландії та Бельгії, які обурюються, що ЄС запроваджує занадто жорстке регулювання.

Єврокомісія пропонувала поправки, щоби відреагувати на найгучніші побоювання, але відмовилася відкликати ініціативу, аргументуючи її потребу тим, що близько 80% природного середовища в країнах ЄС у незадовільному стані і потрібно змінити тенденцію.

Прихильники проєкту з інших парламентських груп кажуть, що спробують домовитися про компромісне рішення до вирішального голосування.

Країни-члени минулого тижня погодили позицію щодо проєкту, послабивши деякі цілі і запросивши більші кошти для підтримки фермерів.