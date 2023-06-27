Путін зізнався у фінансуванні Групи Вагнера: за рік на неї витратили $1 млрд

Російський диктатор Володимир Путін визнав, що утримання приватної військової компанії "Вагнер" повністю забезпечувалося російською державою. Про це він сказав під час зустрічі у Кремлі, яку транслювало телебачення РФ.

"Хочу, щоб ми всі знали про це. Утримання Групи Вагнера повністю забезпечувалося державою - з Міністерства оборони, з державного бюджету. Лише з травня 2022 року по травень 2023 року на грошове утримання та стимулювальні виплати держава виплатила компанії Вагнер 86 млрд 262 млн рублів", - сказав Путін.

У перерахунку за нинішнім курсом ця сума приблизно дорівнює $1 млрд.

Власник ПВК "Вагнер" - компанія "Конкорд" Євгенія Пригожина - за цей же час заробила 80 млрд рублів, надаючи послуги з харчування російській армії, додав Путін.

"Сподіваюся, що ніхто нічого не вкрав чи вкрав поменше, але ми з цим усім розбиратимемося", - сказав Путін.

Раніше російський диктатор стверджував, що держава не має стосунку до групи Вагнера. Президент Франції Емманюель Макрон, виступаючи в лютому 2023 року на Мюнхенській безпековій конференції, казав, що Путін особисто запевнював його в цьому.