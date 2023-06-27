Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Путін зізнався у фінансуванні Групи Вагнера: за рік на неї витратили $1 млрд

 

Російський диктатор Володимир Путін визнав, що утримання приватної військової компанії "Вагнер" повністю забезпечувалося російською державою. Про це він сказав під час зустрічі у Кремлі, яку транслювало телебачення РФ.

"Хочу, щоб ми всі знали про це. Утримання Групи Вагнера повністю забезпечувалося державою - з Міністерства оборони, з державного бюджету. Лише з травня 2022 року по травень 2023 року на грошове утримання та стимулювальні виплати держава виплатила компанії Вагнер 86 млрд 262 млн рублів", - сказав Путін.

У перерахунку за нинішнім курсом ця сума приблизно дорівнює $1 млрд.

Власник ПВК "Вагнер" - компанія "Конкорд" Євгенія Пригожина - за цей же час заробила 80 млрд рублів, надаючи послуги з харчування російській армії, додав Путін.

"Сподіваюся, що ніхто нічого не вкрав чи вкрав поменше, але ми з цим усім розбиратимемося", - сказав Путін.

Раніше російський диктатор стверджував, що держава не має стосунку до групи Вагнера. Президент Франції Емманюель Макрон, виступаючи в лютому 2023 року на Мюнхенській безпековій конференції, казав, що Путін особисто запевнював його в цьому.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,0225
  0,0987
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6572  0,01 0,03 37,3480  0,02 0,05
EUR 40,1816  0,09 0,23 41,0148  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес