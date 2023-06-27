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США хотіли б, щоб «групи Вагнера» більше не існувало - Держдеп
15:48 27.06.2023 |
США хотіли б, щоб російська "група Вагнера" припинила свою діяльність і більше не існувала.
Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.
"Ми були б раді, якби "групи Вагнера" більше не існувало", - сказав Міллер.
Він наголосив, що "вагнерівці", де б вони не з'являлись, несуть за собою "смерть і руйнування".
"Ми бачимо, як вони видобувають місцеві ресурси. Ми бачимо, як вони порушують права людини. Тому ми завжди закликали будь-яку країну не вступати в контакт із силами "Вагнера" через згубні наслідки, які це матиме для їхніх країн і, особливо, для їхнього народу", - наголосив представник Держдепу.
Він додав, що США продовжуватимуть вживати заходів, щоб притягнути до відповідальності як "групу Вагнера", так і їхніх наступників.
Нагадаємо, за інформацією CNN, США тримали в секреті від більшості союзників детальні розвіддані про плани "Вагнера", а коли події почалися - просили Україну не бити по території РФ.
Експрем'єрка та ексглава МЗС Британії Ліз Трасс закликала Лондон та його союзників готуватися до потенційного розвалу Росії.
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