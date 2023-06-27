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МВФ попередив, що період високої інфляції може затягнутися
13:19 27.06.2023 |
Заступниця голови МВФ Гіта Гопінат заявила, що період високої інфляції у світі може затягнутися. У своїй промові під час щорічної конференції Європейського центробанку в Португалії вона сказала, що це "незручна істина", яку потрібно мати на увазі.
Гопінат сказала, що інфляція надто повільно повертається до цільового рівня, тому центральні банки світу, включно з ЄЦБ, мають продовжувати дезінфляційну політику.
Але рано чи пізно можливий такий варіант, що підвищення відсоткових ставок (і відповідно вартості запозичень) почне загрожувати фінансовою кризою в країнах з великим рівнем заборгованості.
"Центральні банки в жодному разі не мають відмовлятися від мети цінової стабільності, але можуть допустити дещо повільніше повернення до цільової інфляції, щоб запобігти системному стресу", - сказала Гопінат.
Ще одна "незручна істина", на її думку, полягає в тому, що у майбутньому проінфляційні ризики будуть вищими, ніж до пандемії коронавірусу. Тому вона попередила про необхідність відповідного вдосконалення таких інструментів, як кількісне пом'якшення та forward guidance (публікація прогнозів ключової ставки).
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