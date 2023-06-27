G7 обговорювала ризики для ядерних запасів РФ через спробу заколоту – ЗМІ

Група семи вивчає непередбачені обставини, які можуть виникнути в Росії після спроби заколоту ПВК "Вагнера", включаючи загрозу ядерним запасам.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Financial Times.

За інформацією видання, на переговорах під керівництвом членів G7 обговорювалося, зокрема, як послаблення контролю Владіміра Путіна над силовими структурами може вплинути на стабільність держави.

Обговорення між офіційними особами G7 24-25 червня включали потенційну перспективу отримання ПВК "Вагнер" контролю над ядерною зброєю, за словами людей, поінформованих про переговори.

Дипломати заявили, що занепокоєння можливими негативними наслідками повстання проти путінського режиму оголило відсутність консенсусу на Заході щодо кінцевої мети підтримки боротьби України проти російської агресії.

"(Ці події) чітко показали, що в нас є розбіжності щодо того, що станеться, якщо Україна виграє цю війну, і що це зробить з Росією", - сказав західний посадовець на умовах анонімності.

Зазначається, що деякі західні країни, в тому числі члени G7, обговорювали необхідність того, щоб Україна не скористалася нинішньою ситуацією, наприклад, почавши напади на територію РФ з метою посилення там нестабільності.

За даними джерела, союзники погоджуються із тим, що вони хочуть, щоб Україна виграла війну, але немає чіткої позиції щодо того, як виглядатиме ця перемога і як вона може вплинути на Росію, хоча широко визнається, що катастрофічна поразка армії РФ зруйнувала б режим Путіна.

Раніше повідомлялося, що експрем'єрка та ексглава МЗС Британії Ліз Трасс закликала Лондон та його союзників готуватися до потенційного розвалу Росії.

За даними джерел CNN, під час заколоту "Вагнера" союзники на різних рівнях зверталися до українських посадовців із застереженнями від нанесення ударів по території Росії під час заколоту.