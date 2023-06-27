Фінансові новини
- |
- 27.06.23
- |
- 18:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
G7 обговорювала ризики для ядерних запасів РФ через спробу заколоту – ЗМІ
11:51 27.06.2023 |
Група семи вивчає непередбачені обставини, які можуть виникнути в Росії після спроби заколоту ПВК "Вагнера", включаючи загрозу ядерним запасам.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Financial Times.
За інформацією видання, на переговорах під керівництвом членів G7 обговорювалося, зокрема, як послаблення контролю Владіміра Путіна над силовими структурами може вплинути на стабільність держави.
Обговорення між офіційними особами G7 24-25 червня включали потенційну перспективу отримання ПВК "Вагнер" контролю над ядерною зброєю, за словами людей, поінформованих про переговори.
Дипломати заявили, що занепокоєння можливими негативними наслідками повстання проти путінського режиму оголило відсутність консенсусу на Заході щодо кінцевої мети підтримки боротьби України проти російської агресії.
"(Ці події) чітко показали, що в нас є розбіжності щодо того, що станеться, якщо Україна виграє цю війну, і що це зробить з Росією", - сказав західний посадовець на умовах анонімності.
Зазначається, що деякі західні країни, в тому числі члени G7, обговорювали необхідність того, щоб Україна не скористалася нинішньою ситуацією, наприклад, почавши напади на територію РФ з метою посилення там нестабільності.
За даними джерела, союзники погоджуються із тим, що вони хочуть, щоб Україна виграла війну, але немає чіткої позиції щодо того, як виглядатиме ця перемога і як вона може вплинути на Росію, хоча широко визнається, що катастрофічна поразка армії РФ зруйнувала б режим Путіна.
Раніше повідомлялося, що експрем'єрка та ексглава МЗС Британії Ліз Трасс закликала Лондон та його союзників готуватися до потенційного розвалу Росії.
За даними джерел CNN, під час заколоту "Вагнера" союзники на різних рівнях зверталися до українських посадовців із застереженнями від нанесення ударів по території Росії під час заколоту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Батіг і пряник для Банкової. Як ЄС (не)даватиме Україні 50 млрд євро
ТОП-НОВИНИ
|НКРЕКП підвищила максимальні price caps на енергоринку на 50-80% залежно від годин споживання
|Євросоюз просуватиме українську формулу миру, - Боррель
|ЄС збільшив на 3,5 млрд євро обсяг фонду, з якого фінансують зброю для України
|У Нацбанку прогнозують зниження облікової ставки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Батіг і пряник для Банкової. Як ЄС (не)даватиме Україні 50 млрд євро
|«Дизельгейт»: Ексглава Audi отримав умовний термін
|Комітет Європарламенту не підтримав суперечливий закон про відновлення довкілля
|Орбан: Для мене Путін - не воєнний злочинець
|Путін зізнався у фінансуванні Групи Вагнера: за рік на неї витратили $1 млрд
|Латвія внесла Росію до списку офшорів
Бізнес
|Учені створили новий тип пам'яті, яка значно прискорить штучний інтелект
|Mercedes-Benz представив концепт Vision One-Eleven
|OpenAI, Google DeepMind та інші ШІ-стартапи увійшли до 100 найвпливовіших компаній року за версією журналу Time
|Японські фахівці змогли на порядок збільшити потужність напівпровідникового лазера. Тепер він здатний різати метал
|Google проводить внутрішнє тестування сервісу Playables, який дасть змогу грати в онлайн-ігри на YouTube, зокрема й на мобільних пристроях
|Тепер справді безконтактна оплата: у найближчі 5 років радіус дії NFC збільшиться в 6 разів
|Google запускає безоплатний курс про розділ штучного інтелекту Machine Learning