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АНАЛІТИКА

ЄС натякає на санкції проти Сербії та Косова, якщо прогресу в переговорах не буде

 

Євросоюз не виключає застосування певних санкцій проти Сербії та Косова, якщо подальші спроби діалогу закінчаться без результатів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель після зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів у понеділок.

Боррель повідомив, що розповів міністрам деталі останніх переговорів у Брюсселі 22 червня. Дипломат зазначив, що країни ЄС дуже стурбовані триваючою напругою на півночі Косова та закликають сторони працювати над нормалізацією. Водночас, він відзначив як позитивний крок звільнення трьох косовських поліцейських, яких утримували в Белграді.

"Країни-члени за потреби будуть вживати заходи, щоб посилити вплив ЄС і підтримати діалог щодо нормалізації... Країни готові вжити подальших заходів, якщо прогресу не буде. І як слушно зауважили, від майбутніх членів ЄС ми очікуємо європейської поведінки", - наголосив Боррель.

Як уточнює "Балканський оглядач", на подальші запитання журналістів Боррель зазначив, що це можуть бути заходи "політичні та фінансові". За його словами, держави-члени та Європейська комісія можуть розглянути обмеження політичних контактів та ініціювати фінансові заходи. Він додав, що такі потенційні заходи тиску не будуть незворотними.

Боррель додав, що ближчим часом контакти з Белградом і Приштиною продовжаться.

Нагадаємо, під час переговорів у Брюсселі президент Сербії та прем'єр Косова відмовилися від спільної зустрічі.

ЄС пропонує, щоб Косово негайно припинило поліцейські операції біля будівель муніципалітетів на півночі Косова, а обрані на останніх виборах мери тимчасово виконували обов'язки в іншому місці. Натомість Сербія має гарантувати, що протестувальники - косовські серби - відійдуть від будівель одночасно з косовською поліцією.

Боррель після зустрічі казав, що обидві сторони погодились із необхідністю проведення дострокових місцевих виборів у північних муніципалітетах Косова (оскільки попередні вибори місцеві серби проігнорували та на цій підставі не визнають новообраних мерів).
 

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