США витратять 42 млрд доларів, щоб забезпечити доступ до інтернету по всій країні

Білий дім розподілив 42 млрд доларів між 50 штатами, щоб забезпечити доступ до високошвидкісного широкосмугового інтернету для всіх американців до 2030 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Техас і Каліфорнія, два найбільш густонаселені штати США, очолюють список фінансування - 3,1 млрд доларів і 1,9 млрд відповідно. Менш густонаселені штати, такі як Вірджинія, Алабама та Луїзіана теж потрапили в десятку найбільшпрофінансованих. У цих штатах великі сільські райони з меншим доступом до інтернету, ніж у великих містах.

"Це найбільша інвестиція у високошвидкісний Інтернет. Для того, щоб сучасна економіка працювала доступ до Інтернету так само важливий для всіх, як електрика, або вода, або інші базові послуги", - сказав проезидент США Джо Байден.

Причини такого рішення

За оцінками адміністрації Байдена, близько 8,5 млн локацій у США не мають доступу до широкосмугового з'єднання. Зазначається, що найбільші провайдери країни, такі як Verizon, Comcast, Charter Communications неохоче надають доступ до малонаселених сільських громад, оскільки інвестиції дорогі, а регіони не пропонують багато передплатників.

Відсутність широкосмугового доступу до інтернету привернула увагу уряду під час пандемії COVID-19, через що учні були змушені навчатися онлайн.

Небезпека безкоштовного інтернету в громадських місцях

Співробітники Кіберполіції попередили, що безкоштовний Wi-Fi в громадських місцях, в тому числі і громадському транспорті, може бути небезпечний для персональних даних українців.