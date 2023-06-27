Фінансові новини
- |
- 27.06.23
- |
- 18:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Образилися на заяви Байдена та Моді. МЗС Пакистану викликало голову дипмісії США
09:09 27.06.2023 |
Міністерство закордонних справ Пакистану викликало заступника керівника місії посольства США, який є головою диппредставництва, щоб висловити стурбованість.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .
За словами чиновників Пакистану, причиною цього стала заява, зроблена минулого тижня президентом США Джо Байденом і прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, які закликали Пакистан не допустити агресії з метою захоплення нових територій.
Заява США та Індії була оприлюднена після зустрічі лідерів двох країн у Білому домі та викликала критику з боку Пакистану, який назвав його суперечливим дипломатичним нормам.
"Було наголошено, що Сполучені Штати повинні утримуватися від заяв, які можуть бути витлумачені як заохочення необґрунтованих та політично мотивованих наративів Індії проти Пакистану", - йдеться у заяві МЗС Пакистану.
Водночас у міністерстві наголосили, що контртерористичне співробітництво між Пакистаном та США розвивається успішно і що взаєморозуміння необхідне для подальшого зміцнення пакистано-американських зв'язків.
Взаємини між Індією та Пакистаном
Взаємини між Індією та Пакистаном були напруженими протягом багатьох років. З моменту здобуття незалежності від Британії в 1947 році Індія та Пакистан вели три війни, дві з них через населений мусульманами гімалайський регіон Кашмір, на який вони обидві претендують.
Армія Пакистану днями заявила, що двох мирних жителів було вбито індійськими військами в результаті обстрілу кордону в Кашмірі, що стало першим подібним конфліктом після припинення вогню в 2021 році.
Зустріч Байдена та Моді
Прем'єр-міністр Індії 23-24 червня здійснив візит до США, під час якого Білий дім сподівається зміцнити союзні відносини з Індією на противагу Китаю та Росії.
Повідомляється, що під час візиту політики обговорювали військову та економічну співпрацю. Внаслідок переговорів компанія General Electric підписала договір на виробництво в Індії реактивних двигунів для літаків.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Батіг і пряник для Банкової. Як ЄС (не)даватиме Україні 50 млрд євро
ТОП-НОВИНИ
|НКРЕКП підвищила максимальні price caps на енергоринку на 50-80% залежно від годин споживання
|Євросоюз просуватиме українську формулу миру, - Боррель
|ЄС збільшив на 3,5 млрд євро обсяг фонду, з якого фінансують зброю для України
|У Нацбанку прогнозують зниження облікової ставки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Батіг і пряник для Банкової. Як ЄС (не)даватиме Україні 50 млрд євро
|«Дизельгейт»: Ексглава Audi отримав умовний термін
|Комітет Європарламенту не підтримав суперечливий закон про відновлення довкілля
|Орбан: Для мене Путін - не воєнний злочинець
|Путін зізнався у фінансуванні Групи Вагнера: за рік на неї витратили $1 млрд
|Латвія внесла Росію до списку офшорів
Бізнес
|Учені створили новий тип пам'яті, яка значно прискорить штучний інтелект
|Mercedes-Benz представив концепт Vision One-Eleven
|OpenAI, Google DeepMind та інші ШІ-стартапи увійшли до 100 найвпливовіших компаній року за версією журналу Time
|Японські фахівці змогли на порядок збільшити потужність напівпровідникового лазера. Тепер він здатний різати метал
|Google проводить внутрішнє тестування сервісу Playables, який дасть змогу грати в онлайн-ігри на YouTube, зокрема й на мобільних пристроях
|Тепер справді безконтактна оплата: у найближчі 5 років радіус дії NFC збільшиться в 6 разів
|Google запускає безоплатний курс про розділ штучного інтелекту Machine Learning