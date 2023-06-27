Образилися на заяви Байдена та Моді. МЗС Пакистану викликало голову дипмісії США

Міністерство закордонних справ Пакистану викликало заступника керівника місії посольства США, який є головою диппредставництва, щоб висловити стурбованість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами чиновників Пакистану, причиною цього стала заява, зроблена минулого тижня президентом США Джо Байденом і прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, які закликали Пакистан не допустити агресії з метою захоплення нових територій.

Заява США та Індії була оприлюднена після зустрічі лідерів двох країн у Білому домі та викликала критику з боку Пакистану, який назвав його суперечливим дипломатичним нормам.

"Було наголошено, що Сполучені Штати повинні утримуватися від заяв, які можуть бути витлумачені як заохочення необґрунтованих та політично мотивованих наративів Індії проти Пакистану", - йдеться у заяві МЗС Пакистану.

Водночас у міністерстві наголосили, що контртерористичне співробітництво між Пакистаном та США розвивається успішно і що взаєморозуміння необхідне для подальшого зміцнення пакистано-американських зв'язків.

Взаємини між Індією та Пакистаном

Взаємини між Індією та Пакистаном були напруженими протягом багатьох років. З моменту здобуття незалежності від Британії в 1947 році Індія та Пакистан вели три війни, дві з них через населений мусульманами гімалайський регіон Кашмір, на який вони обидві претендують.

Армія Пакистану днями заявила, що двох мирних жителів було вбито індійськими військами в результаті обстрілу кордону в Кашмірі, що стало першим подібним конфліктом після припинення вогню в 2021 році.

Зустріч Байдена та Моді

Прем'єр-міністр Індії 23-24 червня здійснив візит до США, під час якого Білий дім сподівається зміцнити союзні відносини з Індією на противагу Китаю та Росії.

Повідомляється, що під час візиту політики обговорювали військову та економічну співпрацю. Внаслідок переговорів компанія General Electric підписала договір на виробництво в Індії реактивних двигунів для літаків.