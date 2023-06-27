США продовжать санкційний тиск на ПВК «Вагнера», - Білий дім

Уряд Сполучених Штатів Америки продовжуватиме чинити санкційний тиск на ПВК "Вагнера", щоб позбавити угруповання змоги сіяти хаос та насильство по всьому світу.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми надалі вживатимемо відповідних заходів, щоб обмежити їхню здатність продовжувати сіяти хаос і насильство, де б вони не були", - сказав Кірбі.

Він нагадав, що стосовно ПВК "Вагнера" були застосовані санкції як проти транснаціонального злочинного угруповання. Водночас ця військова компанія продовжує діяти не лише в Україні, а й у країнах Африки та інших регіонах.

Кірбі також зазначив, що наразі зарано робити оцінки й прогнози, як "вагнерівці" діятимуть далі.