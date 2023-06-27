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США продовжать санкційний тиск на ПВК «Вагнера», - Білий дім
08:22 27.06.2023 |
Уряд Сполучених Штатів Америки продовжуватиме чинити санкційний тиск на ПВК "Вагнера", щоб позбавити угруповання змоги сіяти хаос та насильство по всьому світу.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Ми надалі вживатимемо відповідних заходів, щоб обмежити їхню здатність продовжувати сіяти хаос і насильство, де б вони не були", - сказав Кірбі.
Він нагадав, що стосовно ПВК "Вагнера" були застосовані санкції як проти транснаціонального злочинного угруповання. Водночас ця військова компанія продовжує діяти не лише в Україні, а й у країнах Африки та інших регіонах.
Кірбі також зазначив, що наразі зарано робити оцінки й прогнози, як "вагнерівці" діятимуть далі.
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