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АНАЛІТИКА

Білий дім провів «хороші» переговори з росіянами під час бунту Пригожина

 

Білий дім у вихідні провів переговори з росіянами під час бунту глави ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"У нас був хороший, прямий зв'язок із росіянами у вихідні", - заявив він.

За словами Кірбі, "відбулися відповідні дипломатичні обговорення", під час яких було заявлено про непричетність США до заколоту і що вони очікують від Росії дотримання міжнародних зобов'язань щодо захисту дипломатів у Москві.

При цьому Кірбі додав, що Сполучені Штати не знають деталей угоди між російським диктатором Володимиром Путіним і босом "Вагнера" Пригожиним.

За його словами, США також не відоме місцезнаходження Пригожина і більшості військовослужбовців "Вагнера".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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