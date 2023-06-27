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Білий дім провів «хороші» переговори з росіянами під час бунту Пригожина
08:16 27.06.2023 |
Білий дім у вихідні провів переговори з росіянами під час бунту глави ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"У нас був хороший, прямий зв'язок із росіянами у вихідні", - заявив він.
За словами Кірбі, "відбулися відповідні дипломатичні обговорення", під час яких було заявлено про непричетність США до заколоту і що вони очікують від Росії дотримання міжнародних зобов'язань щодо захисту дипломатів у Москві.
При цьому Кірбі додав, що Сполучені Штати не знають деталей угоди між російським диктатором Володимиром Путіним і босом "Вагнера" Пригожиним.
За його словами, США також не відоме місцезнаходження Пригожина і більшості військовослужбовців "Вагнера".
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