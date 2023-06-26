PwC продає за один долар частину бізнесу в Австралії через скандал із витоком даних

Аудиторська компанія PwC Australia заявила, що продасть свій бізнес з обслуговування державних замовлень за 1 австралійський долар після скандалу, пов'язаного з неправомірним використанням конфіденційних урядових податкових планів.

Про це пише ВВС.

Аудиторський гігант також оголосив про призначення нового головного виконавчого директора в країні.

"Цей крок дозволить фірмі "рухатися вперед з передбачуваністю та цілеспрямованістю", - йдеться у заяві PwC Australia.

У січні стало відомо, що колишній партнер PwC PwC Australia здійснив злив секретної інформації.

Експартнер, який консультував австралійський уряд, поділився проєктами законів про уникнення корпоративного оподаткування з колегами, які використовували їх для презентації потенційним клієнтам. Витоки відбувалися між 2014 та 2017 роками.

Компанія заявила, що ніяка конфіденційна інформація не використовувалася для того, щоб допомогти клієнтам платити менше податків.

Однак посадовці закликали заборонити PwC Australia отримувати державні контракти, поки компанія не надасть задовільну відповідь на скандал.

Раніше цього місяця PwC Australia заявила, що ідентифікувала 76 нинішніх і колишніх партнерів, пов'язаних зі скандалом, і передала їхні імена австралійським законодавцям.

У понеділок виконуюча обов'язки генерального директора Australia Крістін Стаббінс заявила на парламентському розслідуванні, що співробітники, які були викриті в неналежних діях, зіткнуться з "серйозними" наслідками.

У неділю PwC Australia призначила Кевіна Берроуза своїм новим генеральним директором. Раніше він був лідером мережі PwC по роботі з глобальними клієнтами та галузями.

Компанія також повідомила, що продасть свій австралійський бізнес з надання послуг федеральному уряду та уряду штатів приватній інвестиційній фірмі Allegro Funds.

У PwC Australia працює близько 1 750 співробітників, на них припадає близько 20% річного доходу компанії.