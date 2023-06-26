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АНАЛІТИКА

ЄК запускає другий тендер зі спільних закупівель газу

 

Єврокомісія (ЄК) оголосила в понеділок про другий раунд збору пропозицій щодо спільних закупівель газу для ЄС.

"Енергетична платформа ЄС зі спільної закупівлі газу працює добре і показує Європу з кращого боку. Об'єднання зусиль є ключем до забезпечення стабільних і доступних постачань газу на ринок ЄС на благо наших бізнесів і громадян", - заявив із цієї нагоди заступник голови ЄК Марош Шефчович.

Зазначивши, що ЄС вступає "у вирішальний етап сезону поповнення сховищ", заступник голови ЄК закликав покупців і постачальників "у найкращий спосіб використовувати цей новий ринок напередодні зими".

Ця друга операція із закупівель газу через механізм AggregateEU, за словами Шефчовича, ґрунтується на успішному першому тендері, під час якого майже 11 млрд куб. м сукупного європейського попиту були забезпечені "пропозиціями надійних постачальників".

Під час другого раунду європейські компанії мають із 26 червня до 3 липня відгукнутися на заклик до агрегації попиту на газ. Потім колективний попит буде виставлено на торги на світовому ринку з 7 до 10 липня, щоб міжнародні постачальники могли представити свої пропозиції для постачань європейським клієнтам.

Об'єднання попиту і спільні закупівлі газу - це "флагманська ініціатива" в межах Енергетичної платформи ЄС, створеної для диверсифікації постачань газу до Євросоюзу після того, як у ЄС було ухвалено рішення покінчити із залежністю від російського імпорту викопного пального, нагадують у Брюсселі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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