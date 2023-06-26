Фінансові новини
- |
- 26.06.23
- |
- 21:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС погодив виплату 100 млн євро 5 країнам, постраждалим від напливу зерна з України
17:37 26.06.2023 |
Країни Євросоюзу вирішили виплатити 100 мільйонів євро фермерам 5 країн для покриття збитків, пов'язаних з надмірним експортом агропродукції з України.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.
Зазначається, що ЄС схвалив розподіл загальної суми в 100 мільйонів євро між п'ятьма країнами - Польщею, Угорщиною, Румунією, Словаччиною та Болгарією.
Польські фермери отримають 40 млн євро з цієї суми. Тепер польська влада зможе збільшити допомогу фермерам на 200%, виділивши кошти з власного бюджету.
Рішення про виплату коштів стало можливим після того, як Польща та Угорщина врешті-решт зняли перешкоди для транзиту українських сільськогосподарських товарів, а Єврокомісія оцінила, що Варшава та Будапешт виконали умови угоди.
Брюссель погодився 5 червня продовжити заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику - до середини вересня. Транзит, однак, буде дозволений. Приймаючи своє рішення, ЄК попередила, що якщо сусідні з Україною країни перешкоджатимуть транзиту, вона може відкликати згоду на продовження обмежень.
Пізніше повідомлялося, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нібито під тиском Києва гальмує виділення допомоги польським фермерам, аргументуючи це тим, що Польща ускладнює транзит українського збіжжя.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Нацбанку прогнозують зниження облікової ставки
|Рада ЄС затвердила 11-й пакет санкцій проти Росії за війну
|Гусєв іде з посади голови Укроборонпрому, - ЗМІ
|Пентагон підтримує надання Україні касетних боєприпасів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЄС погодив виплату 100 млн євро 5 країнам, постраждалим від напливу зерна з України
|ЄК запускає другий тендер зі спільних закупівель газу
|Заколот Пригожина: За добу росіяни винесли з банків понад 100 мільярдів рублів
|Прем 'єр Греції офіційно заступив на посаду вдруге після перемоги на виборах
|Німеччина хоче на постійній основі розмістити в Литві 4 тисячі своїх військових
|Данія зніме F-16 з озброєння на два роки раніше, що наблизить їхню передачу Україні
Бізнес
|НАЗК внесло китайського автовиробника Geely до списку спонсорів війни
|Нідерланди додатково обмежать експорт чипів до Китаю
|Facebook та Instagram у Канаді закриють користувачам доступ до новин
|Porsche представила концепт Mission X
|Голова Xbox пом'якшив побоювання з приводу використання ШІ у виробництві відеоігор
|Європейське оборонне агентство створило лазерну зброю TALOS для перехоплення дронів та реактивних снарядів із мінімальним побічним збитком
|Microsoft створить квантовий суперкомп'ютер із застосуванням топологічних кубітів, який зможе виконувати мільйони квантових операцій на секунду