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АНАЛІТИКА

Заколот Пригожина: За добу росіяни винесли з банків понад 100 мільярдів рублів

 

Обсяги готівки в обігу в Росії станом на вечір суботи, 23 червня, зріс одразу на 105,3 мільярда рублів.

Про це свідчать підрахунки російського інформагентства РБК на основі статистики Центробанку РФ.

До цього найбільший попит на готівку був зафіксований 22 на 23 вересня 2022 після оголошення путіним "часткової мобілізації", коли цей показник виріс на 132,1 млрд і 114,2 млрд рублів за добу відповідно.

Дані Центробанку включають весь обсяг готівки, випущеної в обіг через каси та банкомати. Однак цей показник близький до суми знятої населенням та підприємствами готівки, оскільки банки поповнюють каси відповідно до клієнтського попиту. Як пояснили експерти, дані за 23 червня враховують попит на готівку у вихідні дні 24 та 25 червня.

Віцепрем'єр РФ Андрій Білоусов сьогодні під час засідання російського уряду визнав, що 24 червня у Воронезькій, Ростовській, Липецькій областях, а також у великих містах попит на готівку був вищим від звичайного на 70-80%. У 15 регіонах попит на готівку був на 30% вищим, ніж зазвичай.

Увечері 23 червня голова російського терористичного угрупування "Вагнер" Євген Пригожин оголосив про початок "маршу справедливості" на Москву і заявив, що 25 тис. військових "їдуть розбиратися". Увечері того ж дня найманці ПВК "Вагнер" захопили штаб Південного військового округу у Ростові-на-Дону. Російський президент Путін назвав це збройним заколотом, а проти Пригожина порушили кримінальну справу.

Увечері 24 червня пресслужба президента Білорусі Олександра Лукашенка повідомила, що він домовився з Пригожиним про припинення "маршу", після цього бойовики "Вагнера" розвернулися до польових таборів, а сам Пригожин мав виїхати до Білорусі, справу проти нього мали закрити. Однак, за даними російських ЗМІ, принаймні справу про організацію збройного заколоту (ст. 279 КК РФ) стосовно Пригожина не припинено, її розслідує слідче управління ФСБ.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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