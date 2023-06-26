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АНАЛІТИКА

«Повний хаос»: Deutsche Bank попередив про проблеми інвесторів у російські акції

 

Deutsche Bank попередив клієнтів, що більше не може гарантувати повний доступ до російських акцій, що знаходяться у їх власності.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на повідомлення, направлене банком клієнтам 9 червня.

У ньому Deutsche Bank наголошує, що інвестори по всьому світу стикаються з проблемами при поверненні інвестицій у російські компанії.

Банк повідомив, що виявив нестачу акцій, які забезпечують депозитарні розписки, випущені до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Акції зберігалися в Росії в іншому банку-депозитарії.

Нестачу частини акцій Deutsche Bank пояснив рішенням Росії дозволити інвесторам конвертувати частину депозитарних розписок у місцеві акції. Закон, який дозволяє це зробити, ухвалили в Росії влітку 2022 року. Конвертацію було проведено без "участі чи нагляду" німецького банку, і він не зміг звірити акції з депозитарними розписками.

За даними джерел Reuters, сам Deutsche Bank дозволяє інвесторам обмінювати депозитарні розписки на акції в рамках планів щодо виходу з російського ринку. За словами співрозмовника агентства, банк порадив клієнтам хоча б частково конвертувати свої депозитарні розписки.

Deutsche Bank став першим великим банком, який офіційно повідомив власників депозитарних розписок, що вони можуть не отримати право власності на акції, стверджують джерела Reuters, що консультують інвесторів, які продовжують володіти російськими депозитарними розписками.

За даними агентства, проблема торкнулася акцій таких компаній, як "Аерофлот", "Група ЛСР", "Мечел" і "Новолипецький металургійний комбінат".

Національний розрахунковий депозитарій Росії заявив, що конвертацію депозитарних розписок в акції було проведено відповідно до законодавства і що організація не несе відповідальності за реалізацію цього механізму.

Опитані Reuters юристи назвали цей процес "повним хаосом". Партнер юридичної фірми Morgan Lewis Григорій Марінічєв пояснив, що це призвело "до подвійного обліку", оскільки без звірки між російськими та закордонними банками інвестор міг отримати російські акції і, як і раніше, тримати депозитарні розписки в іноземному банку.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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