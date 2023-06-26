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АНАЛІТИКА

Литва хоче залишити військових США у себе на постійній основі – глава МЗС

 

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс сподівається, що американські війська залишаться в країні на постійній основі.

Про це він заявив після зустрічі із делегацією сенаторів США, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Ландсбергіс зазначив, що роль США в регіоні залишається незамінною.

" Ми сподіваємося, що американські війська залишаться в Литві на постійній основі і сприятимуть стримуванню і зміцненню оборони на східному фланзі, оскільки загрози в нашому регіоні тільки зростають через агресивні дії Росії і сусідньої Білорусі", - сказав він.

Американські війська перебувають у Литві з 2014 року на ротаційній основі.
Ключові теги: Литва, США
 

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